Uma família descobriu a existência de um morador inusitado quando iniciaram as decorações na árvore de Natal. A presença da criatura foi percebida devido aos movimentos presentes na decoração. Relato extraído do portal The Dodo.

Como parte da tradição da família de Madeline Hill, todos os anos na quarta-feira antes do Dia de Ação de Graças, o grupo escolhe a árvore naquele Natal. Pelo visto, não foram os únicos a selecionar aquela peça, em específico.

“A árvore foi entregue na sexta-feira, quando meus pais a decoraram”, disse Hill ao The Dodo. “Na tarde de segunda-feira, um de nossos amigos da família percebeu que a árvore estava se movendo.”

Ao analisar a árvore com mais cuidado, um amigo da família percebeu um movimento estranho entre os galhos e a decoração. Não custou muito para descobrir um morador inusitado: se tratava de uma coruja presente ali há dias.

Família decora árvore de Natal e descobre que alguém mora ali há dias (Reprodução/Madeline Hill)

Leia mais:

“O Natal também é meu”

A coruja habilidosa passou dias na árvore sem que ninguém percebesse sua presença, haja vista sua habilidade de camuflagem. No entanto, ao ser percebida, a ave não deu o braço a torcer. Com a última carta na manga, ela resolveu se ocultar de um modo ainda mais intenso.

“Assim que a coruja percebeu que tinha sido vista, ela rastejou profundamente na árvore”, disse Hill. “Demorou um pouco até encontrarmos a coruja novamente, desta vez sabendo que ela estava na árvore . A coruja estava completamente camuflada, por isso nunca foi vista na decoração da árvore.”

Família decora árvore de Natal e descobre que alguém mora ali há dias (Reprodução/Madeline Hill)

Apesar da tentativa inteligente do animal, a família já sabia de sua presença e a removeu da árvore com cuidado. Em seguida, foi direcionada ao seu verdadeiro lar: a natureza.

“Há muitas árvores ao redor da casa dos meus pais, então a coruja foi levada para fora e voou feliz de volta ao seu ambiente em direção a todas as árvores”, disse Hill.