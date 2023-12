Zuckerberg rejeita proibição de filtros de cirurgia plástica

No centro da disputa está a alegação de que os filtros visuais, presentes no Facebook e Instagram, contribuem para problemas de saúde mental, especialmente entre os jovens. O processo, apresentado por procuradores-gerais de estados como Nova York e Califórnia, argumenta que esses filtros são parte de um conjunto de recursos "psicologicamente manipuladores".

robin-worrall-FPt10LXK0cg-unsplash

Os filtros em questão oferecem uma variedade de ajustes, desde clareamento de fotos até simulação de lifting facial, alimentando o que é chamado de "dismorfia corporal" entre os usuários mais jovens, de acordo com a denúncia. O procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, afirma que a Meta está ciente dos danos que essa tecnologia causa às crianças.

O processo também acusa a Meta de adotar um modelo de negócios que visa maximizar o tempo que os adolescentes passam em suas plataformas, apesar das alegações públicas de que são seguras. A empresa é acusada de usar "algoritmos de recomendação de manipulação de dopamina" e de violar a lei ao coletar dados pessoais de usuários menores de 13 anos.

djamal-akhmad-fahmi-4l6EbtDmey0-unsplash

A Meta, por sua vez, nega as acusações e destaca que proíbe filtros que promovem diretamente cirurgias estéticas, mudanças na cor da pele ou perda extrema de peso. Um porta-voz da empresa afirma que eles revisam proativamente os efeitos dessas regras antes da publicação.

A ação judicial, inicialmente movida na Califórnia, aumenta a pressão sobre a Meta, que já enfrenta críticas devido ao Instagram Reels. Recentemente, o Wall Street Journal revelou que a plataforma estava recomendando conteúdo inadequado para adultos que seguiam crianças, de acordo com o NYPost.

Essas alegações vêm em um momento delicado para Mark Zuckerberg, com anunciantes suspendendo anúncios em suas plataformas. A Meta enfrenta desafios significativos à medida que as preocupações com a segurança e o impacto na saúde mental se intensificam.