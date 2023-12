Mulher cai no choro inconsolavelmente porque completará 35 anos: “Não sei o que fiz com a minha vida”

A mulher caiu no choro por estar perto de completar 35 (Captura TikTok @ solgaschetto)

Uma influenciadora argentina se tornou viral nas redes sociais depois de refletir, entre lágrimas, sobre sua vida, pois está perto de completar 35 anos. O fato foi divulgado por meio de um vídeo que causou alvoroço entre os usuários.

No registro que se tornou viral através do TikTok, Sol Gaschetto conversa com seu parceiro, o comediante Darío Orsi, onde ela confessa seu medo de envelhecer.

Nesse sentido, a mulher indica que não sabe o que fez com sua vida todos esses anos, afirmando que já está na metade de sua vida.

“Não sei o que fiz com a minha vida, querido. Para onde está indo o meu tempo? É que não entendo, estou mais perto dos 40 do que dos 30. Estou na metade da minha vida!”, expressou no vídeo.

Diante dessa situação, seu parceiro tentou acalmá-la e ofereceu todo o seu apoio, dizendo a ela que "você está na melhor idade".

"Eu me sinto muito bem, mas sinto que tenho vinte e poucos anos, não quase 40, entende?", afirmou a mulher. "E qual é o problema? Você está linda, meu amor. Nunca te vi mais linda, mais talentosa, mais tudo", respondeu seu parceiro.

As reações ao vídeo

No TikTok, várias mulheres expressaram seu apoio à influenciadora e algumas se sentiram identificadas com suas palavras.

“Estou passando pela crise dos 25 anos, minha mãe me pede netos e eu nem tenho um parceiro”, “Tenho 33 anos e sinto que se engravidar minha mãe vai me repreender”, “Com 31 quase 32 anos, sinto que já perdi meus melhores anos” e “ninguém fala sobre o quão frustrante é sentir que nossa vida passou tão rápido que sentimos que não vivemos o suficiente para alcançar tudo”, foram alguns dos comentários.