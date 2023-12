Mãe desafia críticas; tatuagem facial em homenagem à filha gera polêmica

Katie Taylor, uma mãe do condado de Essex, tornou-se alvo de críticas online depois de tatuar um rosa no rosto em homenagem à sua filha. Enquanto ela afirma amar a tatuagem, trolls a rotularam de "mãe ruim" e "arruaceira".

Aos 27 anos, Katie decidiu fazer uma tatuagem permanente em homenagem à sua filha, cujo segundo nome é Rose. O rosa, localizado próximo à orelha, foi escolhido para que Katie pudesse "vê-lo constantemente" e ser lembrada do significado especial. No entanto, a decisão não foi bem recebida por alguns.

Mae-e-filha-Daria-Obymaha-Pexels-6

Daria Obymaha / Pexels

Enfrentando críticas

Katie, mãe que fica em casa, já possui cerca de 15 tatuagens, mas a tatuagem no rosto gerou críticas negativas online. Comentários a rotularam de "mãe ruim" e "arruaceira". Apesar disso, Katie afirma não se importar com as opiniões, desde que seu parceiro Jake e sua filha aprovem, como trouxe o The Mirror.

Katie, que gastou £80 na tatuagem, defende sua escolha, destacando que a filha adora o desenho e que seu parceiro foi um incentivador. Ela espera que sua atitude sirva como exemplo para a filha, mostrando que é possível fazer escolhas pessoais e desafiar padrões sem julgamentos.