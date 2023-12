Jogador de futebol sofre segundo ataque cardíaco no meio de partida

Dragisa Gudelj, jogador do Córdoba CF, da Primeira Federação da Espanha, que é considerada a terceira divisão, sofreu novamente um ataque cardíaco no jogo da jornada 15 do grupo 2, contra o Melilla.

Eram 28 minutos do primeiro tempo quando Gudelj caiu no meio do campo, enquanto sua equipe iniciava uma jogada de ataque.

Depois de cair no gramado, o jogador levantou imediatamente, mas jogadores de ambas as equipes e árbitros correram para ajudá-lo a sair do campo.

🇷🇸 Dragisa Gudelj (26) vuelve a sufrir una parada cardíaca en pleno partido pero el desfibrilador que le insertaron hace 9 meses le ha salvado la vida. El #Córdoba confirma que el futbolista se encuentra en buen estado. pic.twitter.com/Q450rWlN48 — Mercatosphera (@mercatosphera) December 3, 2023

Durante o intervalo, o técnico Iván Ania afirmou que Dragisa estava bem e foi apenas um grande susto que terminou de forma positiva.

Esta é a segunda vez que o sérvio sofre um ataque assim, pois em março teve o mesmo episódio, sendo atendido a tempo e saindo bem da operação, na qual lhe colocaram um desfibrilador que funciona automaticamente, como nesta ocasião.

Após avaliações médicas, Dragisa Gudelj renovou com o Córdoba até 2025. Ele era o jogador que havia disputado todas as partidas da temporada atual.