Idoso prefere "morrer na prisão" a pagar multa por derrubar muro que construiu

Um fazendeiro de 88 anos jurou "morrer na prisão" em vez de pagar multas por demolir um muro que ajudou a construir há mais de 40 anos. Ron Knight, residente em Bampton, Devon, enfrenta uma batalha legal de seis anos após receber uma notificação do conselho por remover parte de um muro de concreto para acessar sua terra.

Após construir o muro em 1973, Ron recebeu uma notificação em 2017, alegando que o muro era histórico, em área de conservação e exigia permissão. Depois de perder o prazo de apelação, enfrentou quatro processos judiciais, acumulando multas que não pode pagar. Em outubro, um juiz o alertou sobre 45 dias de prisão, a menos que reconstruísse o muro e pagasse as multas.

Ron afirma que seus vizinhos bloquearam o acesso à sua terra e direito de passagem. Enfrentando preocupações financeiras e a possibilidade de perder a casa, ele prefere a prisão a admitir qualquer erro. Ron argumenta que o muro, construído em 1973, é seu e critica a postura inflexível do conselho.

Tribunal-Daniel_B_photos-Pixabay-1

Daniel_B_photos / Pixabay

Drama de seis anos

A filha de Ron, Linda, destaca que o conselho ignorou as contribuições de seu pai até agora. Com multas atingindo £3.200, a família não pode pagar e afirma que o conselho se recusa a considerar alternativas. O conselho defende sua posição, alegando "dano injustificado" a uma estrutura local protegida.

A saga de Ron destaca a tensão entre regulamentos rígidos e a necessidade de manter propriedades. Enquanto ele desafia as multas, a comunidade questiona a rigidez do conselho diante de uma situação envolvendo a preservação de um patrimônio pessoal em meio a mudanças nas regulamentações, como trouxe o The Mirror.