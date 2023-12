Homem multado em £9 mil por derrubar árvores que envenenaram seu cachorro

Ismail Elmagdoub é condenado a pagar multa substancial após cortar ilegalmente maçãs árvores em seu jardim, alegando que frutas caídas prejudicaram seu cão.

Ismail Elmagdoub, residente em Blockley, Gloucestershire, foi ordenado a pagar quase £9 mil após cortar três árvores de maçã em seu jardim. Alegando que as frutas caídas estavam deixando seu cachorro doente e atraindo vespas para sua casa, Elmagdoub ignorou os alertas de que as árvores eram protegidas.

O tribunal de Cheltenham ouviu que Elmagdoub contratou um empreiteiro para remover ilegalmente as árvores, que estavam situadas em uma área de conservação. Apesar dos alertas e da área protegida, as árvores, com cerca de 60 anos, foram derrubadas em março deste ano. Elmagdoub foi multado em £4.224, com custos adicionais de £2.970 e uma sobretaxa para vítimas de £1.690, totalizando £8.884.

Arvore-sendo-cortada-Pixaline-Pixabay

Pixaline / Pixabay

Desculpas e compromisso

Após admitir culpa, Elmagdoub pediu desculpas pela derrubada das árvores, afirmando que agiu "sem pensar". Ele expressou disposição para colaborar com o oficial de árvores do Conselho, mantendo a alegação de que seu cachorro adoeceu ao comer as frutas caídas, como trouxe o The Mirror.

O chefe executivo do Conselho, Robert Weaver, destacou a importância da preservação do patrimônio natural e incentivou os residentes a se envolverem para garantir decisões sustentáveis. O caso destaca a necessidade de cooperação para proteger o meio ambiente compartilhado.