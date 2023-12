Homem com dores de cabeça severas descobre palitinhos chineses no crânio

Um homem que sofria de dores de cabeça severas descobriu que palitinhos chineses estavam inseridos em seu nariz após uma briga em um bar. O paciente, conhecido como Sr. PVT, foi vítima do incidente cinco meses antes, acreditando ter sido esfaqueado no rosto durante a confusão, como trouxe o The Mirror.

Ao sentir coceira no nariz, o homem investigou e encontrou um objeto estranho. No Hospital de Amizade de Cuba, no Vietnã, médicos realizaram uma tomografia computadorizada, revelando dois palitinhos chineses grandes inseridos no nariz e no crânio do paciente. Após a briga, ele havia ido ao pronto-socorro, mas ninguém percebeu os objetos em seu nariz na época.

Hashi-Eva-Bronzini-Pexels

Eva Bronzini / Pexels

Sofrimento e cirurgia

Nos meses seguintes, o homem enfrentou dores de cabeça intensas, secreção nasal e perda de visão, sem perceber a presença dos objetos. Após o escaneamento, ele passou por uma cirurgia endoscópica nasal para removê-los, com sucesso. Atualmente, aguarda alta hospitalar.

Um relatório recente revelou que objetos estranhos, como imãs, carregadores de celular, pirulitos e cascas de laranja, estão entre as principais causas de lesões não intencionais em 2021 nos EUA. Estes incidentes resultaram em quase 278.000 adultos americanos necessitando de cuidados médicos, conforme o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Outros casos incluem itens como brincos de punho, lenços umedecidos, uma espada de plástico, insetos, uma pedra, um pirulito, um carregador, uma ponta de lápis e uma peça de jogo de Batalha Naval. Esses incidentes destacam a importância da conscientização sobre os perigos de inserir objetos incomuns no corpo.