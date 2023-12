Proprietário passa semanas tentando capturar animal misterioso até que é surpreendido por descoberta

Um proprietário em Minnesota se deparou com uma criatura difícil de se identificar em seu quintal. Ao perceber que ele precisava de ajuda, passou semanas desafiadoras tentando capturá-lo. No entanto, recebeu uma grande surpresa ao criar um plano de ação e não precisar ir tão longe. Relato extraído do portal The Dodo.

O animal misterioso e sem pelo conseguiu fugir da captura por semanas. No entanto, o proprietário descobriu que ele estava doente. Em segurança, finalmente conseguiu capturá-lo e acionou um centro de cuidado de animais.

Os socorristas do Centro de Reabilitação de Vida Selvagem de Minnesota (WRC) transferiram o animal para a instituição. Eles descobriram que se tratava de uma raposa, apesar da dificuldade de identificá-la por conta de sua falta de pelos, desnutrição e sarna em excesso.

“Antes de sua viagem ao WRC, esta jovem raposa vermelha passou semanas de frio, fome, desconforto e desespero devido aos ácaros que estavam se enterrando sob sua pele, causando um caso grave de sarna”, escreveu o Centro de Reabilitação da Vida Selvagem de Minnesota no Facebook . “Ele chegou à nossa clínica quase completamente sem pelos, com as costelas à mostra e com a cauda fraturada que exigiria uma pequena amputação da ponta.”

Check-up pós resgate

Conforme a raposa foi se instalando no local, recebendo cuidados e afins, foi descoberto o verdadeiro motivo de ela ter dificultado sua captura no início.

“Apesar de não ter pelo e gordura, ele não tinha falta de coragem”, disse o centro. “O cliente queria compartilhar o vídeo dele evitando a captura porque demonstra o quão inteligente ele é, uma característica que vimos imediatamente sob nossos cuidados. Ele colocou à prova a criatividade de nossa equipe enquanto nos esforçávamos para mantê-lo entretido e seguro durante sua estadia. Os seus cuidados médicos e reabilitação foram financiados por apoiantes generosos que responderam ao nosso pedido específico de fundos para ajudar a cuidar das raposas com sarna. Obrigado!”

Após um mês de tratamento, ela estava pronta para retornar à natureza.

“Depois de 43 dias em nosso hospital, ele se recuperou notavelmente e seu lindo pelo novo estava começando a crescer novamente”, disse o centro animal. “Qualquer um podia ver que esta raposa estava mais do que pronta para voltar para casa e, assim que nossos veterinários tiveram certeza de que ela não precisava mais de cuidados de suporte, ela voltou à natureza.”

Apesar de sua animação para voltar à natureza, a raposa olhou para trás assim que foi solta, como gesto de gratidão a seus socorristas e cuidadores.

Proprietário passa semanas tentando capturar animal misterioso até que é surpreendido por descoberta (Reprodução/WRC)

“Nossos pacientes não conseguem nos agradecer, mas o salto espetacular dessa raposa para fora de seu canil e o momento em que ele olhou para seus cuidadores são lembranças que nunca esqueceremos”, disse o centro. “Em nome da raposa, obrigado por apoiar o WRC e tornar possíveis histórias como a dele!”