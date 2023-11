Ela descobriu a infidelidade do seu namorado quando ele foi pedida em casamento

As propostas de casamento são uma ocasião de felicidade, no entanto para Tiffany Lyn, tornou-se o momento mais doloroso de sua vida, pois justo no momento em que seu parceiro lhe fez a proposta, ela descobriu que ele estava sendo infiel.

Este revelador momento não apenas deixou Tiffany imersa em uma profunda devastação emocional, mas também desencadeou um longo processo de terapia que durou 10 anos para processar e curar as profundas feridas que essa traição lhe causou.

Descobrir que alguém em quem você confiava e com quem planejava passar o resto da sua vida está sendo infiel pode ser uma experiência devastadora, mas se isso não fosse pouco, para Tiffany foi ainda mais doloroso pela forma e pelo momento em que ela descobriu. Ela percebeu exatamente quando ele estava fazendo a proposta de casamento.

O New York Post publicou que o namorado dela tinha planeado pedi-la em casamento no palco do “Fear Factor Live” nos Universal Studios, Orlando. Ela estava gravando o momento com o celular dele, mas isso se tornou uma tragédia quando, de repente, chegou uma mensagem de texto que interrompeu o mágico momento.

A cruel interrupção se manifestou com uma mensagem que dizia: "Vá em frente, case-se com ela. Ela é a sua escolha segura", além disso, o remetente do texto expressava maus comentários sobre o seu recente desempenho sexual.

Trauma

A mensagem foi devastadora para Tiffany, o que deveria ser um dos melhores momentos de sua vida, tornou-se um dos mais traumáticos. Depois, ela descobriu que seu namorado estava sendo infiel com aquela outra mulher durante os dois anos que tiveram de namoro.

Tiffany não discutiu com ele, nem rejeitou o anel quando ele fez a proposta, mas fingiu para todos que estava tudo bem e aceitou a proposta. Depois, ela o confrontou e ele confessou sua culpa, pedindo-lhe desculpas. Ela o perdoou porque o amava, mas a dúvida pela sua infidelidade ainda estava lá e a confiança não era mais a mesma, então eles só duraram mais dois meses. Apesar do anel ser de vários quilates, ela o devolveu. Ela destacou que o anel já estava manchado pelo trauma desse desagradável momento quando ela descobriu o seu engano.

Tiffany disse que a experiência a traumatizou tanto que ela não conseguiu contar sua história até agora, 10 anos depois.