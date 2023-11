Pai se recusa a comprar absorventes: "é degradante e não é minha responsabilidade"

Uma adolescente está recebendo uma onda de apoio após compartilhar a dificuldade que enfrenta, já que seu pai se recusa a comprar absorventes, alegando ser "degradante e não sua responsabilidade". A jovem de 16 anos explicou que não tem mãe nem outras mulheres em sua vida que possam ajudá-la a comprar os itens necessários a cada mês, recorrendo, assim, ao uso de papel higiênico.

A adolescente, que não tem condições financeiras para adquirir os produtos por conta própria, desabafou no Reddit, relatando a recusa do pai em ajudá-la. Ela compartilhou suas tentativas frustradas de obter ajuda, inclusive pedidos a igrejas, que não foram atendidos. A falta de suporte financeiro a coloca em uma situação estressante, com a utilização precária de papel higiênico.

Absorvente-Karolina-Grabowska-Pexels

Karolina Grabowska / Pexels

Apoio e sugestões da comunidade

Usuários do Reddit expressaram solidariedade à adolescente e ofereceram sugestões para contornar a situação. Alguns recomendaram procurar ajuda na escola, sugerindo falar com a enfermeira escolar ou orientador educacional. Outros apontaram alternativas, como o uso de copo menstrual, que pode ser uma opção mais acessível a longo prazo, como relembrou o The Mirror.

A situação levanta preocupações sobre o acesso a produtos de higiene feminina e destaca a importância do suporte comunitário e institucional para indivíduos em circunstâncias semelhantes.