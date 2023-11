Vender fotos dos pés: uma maneira inusitada de ganhar dinheiro extra

Às vezes, quando precisamos de dinheiro extra, buscamos maneiras criativas de atingir nossos objetivos financeiros. Jessie Tyron é uma dessas pessoas que encontrou uma solução inusitada para aumentar sua renda mensal. Ela decidiu vender fotos de seus pés online para estranhos e já ganha mil libras por mês com esse empreendimento inovador.

Jessie começou esse negócio online há quatro meses e já viu os benefícios financeiros de sua decisão. Ela cobra 1 libra por foto e, em seu melhor dia, conseguiu faturar mais de 200 libras. O interessante desse trabalho é que ele pode ser realizado em qualquer lugar, usando apenas um telefone.

No entanto, Jessie reconhece que esse trabalho não é para todos e que muitas pessoas o consideram extremamente polêmico. Ela compartilha seu conteúdo de pés, que inclui fotos, vídeos e videochamadas, principalmente em sua conta TikTok (@jessietyron). Ela explicou: "Você pode receber muito ódio por fazer isso, então estou apenas compartilhando. Sou uma pessoa bastante forte, então consigo lidar com isso, mas você recebe muito ódio. E se as pessoas que você conhece descobrirem, elas podem não apoiar, mas, felizmente, no meu caso, elas apoiam."

Foco em pés

Jessie também esclareceu que seu conteúdo é estritamente focado nos pés; não inclui nudez e não mostra seu rosto ou envolve falar em suas fotos ou videochamadas.

Ela não é a única a embarcar nesse tipo de empreendimento. Ano passado, uma usuária do TikTok chamada Cat Mama compartilhou que seu negócio semelhante de venda de fotos de pés havia se tornado tão lucrativo que agora ela o faz em tempo integral. Com uma base de seguidores de 27.300, Cat mama relatou ter ganho até 647 libras em um dia com suas fotos de pés.

Embora possa ser uma escolha de carreira peculiar, para algumas pessoas, vender fotos de pés se tornou uma maneira inovadora de ganhar dinheiro e superar desafios financeiros, levantou o The Sun.