Sinal bizarro na Coreia do Norte: uma olhada nas realidades surreais da zona desmilitarizada

Em uma visita recente à zona desmilitarizada (ZDM) entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, um turista se deparou com uma visão que deixou uma marca indelével em sua jornada. A ZDM, frequentemente descrita como "o lugar mais assustador da Terra" pelo ex-presidente Bill Clinton, é uma fronteira surreal fortemente fortificada por milhares de soldados e minas terrestres, servindo como uma zona de amortecimento estabelecida após a Guerra da Coreia, na década de 1950, de acordo com NYPost.

Apesar de sua história sombria, a ZDM continua sendo um destino turístico muito procurado. O Dr. Leonid Petrov, da Universidade Nacional Australiana, enfatiza sua importância contínua, citando razões geopolíticas.

A aliança da Coreia do Sul com os Estados Unidos e o potencial caos após uma retaliação militar tornam uma invasão improvável. Além disso, governar uma população muito diferente no Sul apresenta outro desafio para a Coreia do Norte.

Passeios guiados na ZDM oferecem aos turistas uma perspectiva única. O Observatório Dora, localizado a aproximadamente 50 km de Seul, permite que os visitantes espiem a Coreia do Norte usando binóculos. Entre as vistas intrigantes está Kijong-dong, conhecida como a 'vila de propaganda'.

A Coreia do Norte afirma que é uma vila em funcionamento, enquanto o Sul sugere que é falsa e desabitada, construída para fins de propaganda.

Outra vista notável é um sinal em uma montanha na cidade de Kaesong, na Coreia do Norte, proclamando "Nossa nação é a melhor". Uma afirmação audaciosa para um país que lida com rumores de uma grave fome.

Símbolos na ZDM

A mesquinhez entre as duas nações é ilustrada ainda mais por mastros de bandeira gigantes em ambos os lados da ZDM. A Coreia do Sul ergueu um mastro de bandeira de 100 metros na década de 1980, ao qual a Coreia do Norte respondeu com um mastro de bandeira de 160 metros, um símbolo de sua competição.

Um dos destaques do passeio pela ZDM é uma visita a um dos quatro túneis descobertos, acreditados serem destinados a uma invasão surpresa da Coreia do Sul pela Coreia do Norte. Enquanto o terceiro túnel, descoberto na década de 1970, se estende por mais de 400 metros na Coreia do Sul, os turistas têm permissão para dar uma olhada no interior.

Para aqueles que desejam vivenciar essa jornada surreal, a Jetstar oferece voos diretos de Sydney para Seul. Devido à forte demanda, eles planejam aumentar o número de voos a partir de fevereiro do próximo ano, tornando a Coreia do Sul mais acessível para viajantes curiosos.

Visitar a ZDM é uma oportunidade rara de testemunhar as realidades marcantes e as vistas bizarras que continuam a moldar o relacionamento entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Apesar da tensão, a ZDM permanece como um destino cativante para turistas em busca de uma visão de um mundo como nenhum outro.