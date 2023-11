‘Pequeno Gênio’ do Complexo da Maré conclui curso de Programação em Harvard com bolsa de estudos

Adriano Álvaro de Melo, um prodígio de 7 anos do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, alcançou um feito notável ao concluir um curso de Programação na renomada Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Sua jornada educacional começou quando ele expressou o desejo de aprender inglês desde tenra idade. Utilizando aplicativos como seus principais recursos de aprendizado, Adriano mergulhou no estudo da língua.

O curso de Programação em Harvard é aberto ao público, mas a taxa de inscrição era um obstáculo significativo para Adriano, um aluno da comunidade do Rio. No entanto, ele não deixou que isso o impedisse. Com determinação e habilidades linguísticas notáveis, ele se candidatou a uma bolsa de estudos oferecida pela universidade. Harvard possui um programa de assistência financeira que oferece isenções de taxas a estudantes qualificados. Para garantir essa oportunidade, Adriano enfrentou o desafio de responder três perguntas sobre sua situação financeira, todas em inglês.

A resposta de Adriano foi impressionante. Sua habilidade e determinação o levaram à aprovação, abrindo portas para seu futuro educacional. Mas a história não para por aí. Em um desenvolvimento emocionante, Adriano está prestes a iniciar outro curso na mesma universidade, desta vez focado no desenvolvimento de videogames.

Determinação e talentos que rompem barreiras

A história inspiradora de Adriano destaca que a determinação e o talento não têm idade. Ele demonstrou que os sonhos podem ser realizados independentemente das barreiras financeiras. Sua jornada serve como um exemplo notável de como o potencial transcende a idade e como o acesso à educação de qualidade pode ser alcançado por meio da determinação e do apoio.

A conquista de Adriano não apenas enche de orgulho sua comunidade, mas também inspira pessoas de todas as idades a perseguirem seus sonhos educacionais, independentemente das circunstâncias. Seu brilho e determinação mostram que, quando existe vontade, o caminho para a educação pode ser trilhado, mesmo diante de desafios financeiros. A história de Adriano é um testemunho poderoso de como a educação pode transformar vidas e abrir portas para um futuro promissor.

