Mulher terminou com seu namorado enquanto ele se tatuava com o nome dela e sua reação se tornou viral

Um caso inusitado se tornou viral nas redes sociais, depois que um vídeo compartilhado no TikTok mostrou como um jovem que estava tatuando o nome de sua namorada recebeu a pior surpresa possível: ela decidiu terminar o relacionamento com ele.

O homem estava fazendo uma tatuagem no pescoço, quando recebeu uma ligação dela onde lhe comunicou a terrível notícia.

A mulher terminou com o namorado enquanto ele se tatuava com o nome dela

De acordo com o Milenio, o caso aconteceu com um criador de conteúdo, que compartilhou o vídeo do ocorrido.

"A verdade é que eu não quero nada com você. Por favor, não me procure novamente. Tchau", disse a jovem por telefone.

Ao ouvir isso, o tatuador decidiu parar o processo, enquanto se via o rosto triste do jovem.

O vídeo se tornou viral e soma mais de 60 milhões de visualizações, onde vários usuários se solidarizaram com ele, enquanto outros duvidaram da veracidade do registro.

E eles estavam certos, pois só foi uma brincadeira do criador de conteúdo, que compartilha vários vídeos no TikTok.