Terapeuta adverte: narcisistas usam esses truques em discussões; não caia neles

Se envolver em uma discussão saudável com um narcisista é quase impossível, de acordo com a terapeuta Dr. Annie Zimmerman, que administra o perfil @your_pocket_therapist no TikTok. Ela compartilhou cinco sinais que podem ajudar a identificar quando você está debatendo com um narcisista e como evitar cair em suas táticas manipuladoras.

Em um vídeo de 41 segundos postado no TikTok em 15 de agosto, a terapeuta lista os comportamentos típicos de narcisistas durante uma discussão. Dr. Zimmerman enfatiza que uma das melhores maneiras de reconhecer um narcisista ou alguém com tendências narcisistas é observar como eles argumentam.

O primeiro sinal de alerta é a negação. Narcisistas costumam negar sua participação em qualquer problema, evitando assumir a responsabilidade. Qualquer pedido de desculpas deles tende a ser vazio e superficial.

Outra tática narcisista é a mudança de foco da conversa. Eles tentarão desviar a conversa de si mesmos para você e explorar suas inseguranças, fazendo com que você acabe discutindo seus próprios defeitos.

Vitimização e discussões

Dr. Zimmerman também aponta que um possível narcisista pode se fazer de vítima, fazendo você acreditar que fez algo errado e causando uma reação emocional em você.

Algumas discussões podem se tornar acaloradas quando o narcisista tenta fazer você acreditar que é o problema, prática conhecida como gaslighting. O vídeo conclui com o quinto sinal de alerta: quando a pessoa se torna agressiva e defensiva, atacando você durante a discussão.

Muitos usuários do TikTok identificaram esses comportamentos em suas próprias experiências. Alguns até se surpreenderam ao perceber que estavam agindo de forma semelhante, indicando a complexidade de lidar com narcisistas.

No entanto, o vídeo não só aponta os problemas, mas também levanta a questão de como lidar com narcisistas de forma saudável, algo que muitos espectadores demonstraram interesse em aprender, segundo levantou o New York Post.

Ao aguardar uma resposta da Dra. Zimmerman, um usuário do TikTok compartilhou sugestões para uma discussão saudável, que incluem ouvir o outro, buscar soluções e estar disposto a pedir desculpas por qualquer erro, focando no bem de ambos. O diálogo construtivo e empático é fundamental para lidar com pessoas de personalidade narcisista.