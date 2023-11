Rivalidade familiar: noiva proíbe irmã de arruinar seu casamento

Uma noiva tomou uma decisão drástica ao proibir sua irmã e o namorado dela de comparecerem ao seu casamento, após descobrir que ele planejava fazer um pedido de casamento no grande dia, segundo artigo do Mirror.

Uma grande discussão familiar se desencadeou quando a noiva proibiu sua irmã de comparecer ao seu casamento iminente. A mulher, que está programada para se casar em dezembro, relatou que o drama começou quando o namorado de sua irmã pediu permissão para fazer um pedido de casamento durante o seu grande dia.

"Obviamente, eu disse não, porque este é o nosso dia. Ele pode fazer o pedido de casamento no dia seguinte ao meu casamento, mas não no meu casamento. No entanto, ele continuou pedindo, vezes após vezes. Eu disse não todas as vezes. Na 50ª vez em que ele pediu, eu disse que ele não só não pode fazer o pedido de casamento no meu casamento, como também não pode comparecer ao evento", explicou a noiva.

"Então, minha irmã começou a brigar por causa disso. Ela sabia que o namorado dela queria pedi-la em casamento no meu casamento. Eu disse a ela que esse seria apenas o meu dia e do meu noivo. Ela começou a me chamar de nomes porque proibi o namorado dela de comparecer ao meu casamento".

Os ânimos se exaltaram ao ponto em que a irmã, que a mulher descreve como a "queridinha" da família, ameaçou destruir o vestido de noiva.

"Ela disse que, se eu não permitir que ele a peça em casamento, ela vai arruinar meu vestido. Ela até disse que vai tentar levar o namorado escondido, porque queria que todos os membros da família estivessem presentes para o pedido. Eu disse que tudo bem, ela também está proibida do casamento", continuou a noiva.

Compartilhando sua história em uma postagem no Reddit, a noiva acrescentou que seus entes queridos a consideram uma "noiva-zilla" e a culpam.

"Alguns dias depois, alguns membros da família me ligaram dizendo que sou uma pessoa sem coração, porque parti o coração da minha irmã. Disseram que ela chorou porque queria estar no meu casamento, queria ver sua irmãzinha se casar. Eles também disseram que eu deveria ter aceitado o desejo dela e permitido que o namorado a pedisse em casamento no meu casamento", concluiu.

A maioria dos usuários do Reddit discordou completamente dos entes queridos da noiva. Um deles escreveu: "ela não está chorando porque não poderá ver você se casar, está chorando porque você a está impedindo de tornar o seu dia de casamento tudo sobre ela", enquanto outro enfatizou: "é o seu dia e eles não podem arruiná-lo para você".