Primeiro táxi aéreo de passageiros certificado do mundo decola

Imagine sobrevoar a cidade em uma aeronave elétrica e sem piloto que o leva de um ponto a outro em questão de minutos. Pode parecer saído de um filme de ficção científica, mas o futuro está mais próximo do que se imagina. A empresa chinesa Ehang alcançou uma conquista inovadora ao se tornar a primeira do mundo a obter a certificação de aeronavegabilidade para seus táxis aéreos totalmente autônomos de transporte de passageiros, de acordo com o NYPost.

Os táxis aéreos EH216-S da Ehang, conhecidos como aeronaves de decolagem e pouso verticais elétricas (eVTOL), podem transportar até dois passageiros ou 600 libras de carga. Esses veículos inovadores são equipados com 16 rotores elétricos, permitindo que atinjam velocidades de até 80 mph e percorram distâncias de até 18 milhas.

Operando a partir de um centro de comando e controle centralizado, esses táxis aéreos oferecem uma experiência contínua para os passageiros. Os viajantes podem simplesmente selecionar seu destino por meio de uma interface sensível ao toque dentro da cabine e desfrutar da jornada sem a necessidade de habilidades de pilotagem.

Uma das maiores vantagens desses táxis aéreos é sua capacidade de decolar e pousar verticalmente em superfícies planas, como telhados, estacionamentos ou parques. Eles são ecologicamente corretos, funcionando com energia elétrica para reduzir as emissões prejudiciais.

Em apenas duas horas, os táxis aéreos EH216-S podem ser totalmente carregados, oferecendo um meio de transporte conveniente e eficiente.

Além disso, a Ehang priorizou a segurança no design de seus veículos EH216-S, com baterias de reserva, rotores, links de comunicação, sistemas de pouso de emergência e paraquedas para garantir a segurança dos passageiros.

A Jornada

O caminho para a certificação de aeronavegabilidade não foi fácil para a Ehang. Desde 2014, eles realizaram mais de 40 mil voos de teste em várias localidades ao redor do mundo. Em janeiro de 2021, a Ehang solicitou um certificado de tipo da Administração de Aviação Civil da China (CAAC), que é o reconhecimento oficial da aeronavegabilidade de uma aeronave.

A avaliação da CAAC envolveu mais de 500 parâmetros, incluindo resistência estrutural, simulações de software, desempenho de voo e compatibilidade eletromagnética. Esse processo rigoroso levou mais de mil dias e incluiu extensos testes em laboratório, solo e voo. Finalmente, em 15 de outubro de 2023, a Ehang anunciou que havia recebido a cobiçada certificação da CAAC, abrindo o caminho para operações comerciais na China.

O fundador-presidente e CEO da Ehang, Huazhi Hu, expressou seu compromisso com a segurança e afirmou: "abraçando a certificação como nosso trampolim, lançaremos operações comerciais dos táxis aéreos EH216-S, priorizando a segurança acima de tudo."

Aplicações

Os táxis aéreos da Ehang oferecem uma infinidade de aplicações potenciais para a mobilidade aérea urbana (UAM) em áreas urbanas. Eles fornecem uma solução para evitar o congestionamento do trânsito e economizar tempo durante os deslocamentos.

Além disso, esses táxis aéreos podem acessar locais difíceis de alcançar de carro ou transporte público, tornando-os adequados para reuniões de negócios, atrações turísticas, hospitais e muito mais.

Além do transporte de passageiros, eles também podem ser usados na entrega de mercadorias e em situações de emergência, como desastres naturais ou acidentes.

Desafios

Embora os táxis aéreos da Ehang ofereçam imenso potencial para viagens urbanas, eles enfrentam vários desafios. O cumprimento de regulamentos internacionais variados, a coordenação com outros usuários do espaço aéreo e a conquista da confiança e aceitação do público estão entre os obstáculos.

A Ehang está trabalhando ativamente com reguladores, realizando demonstrações públicas e abordando preocupações com ruído, privacidade e impacto ambiental para superar esses desafios.

Em resumo, os táxis aéreos EH216-S da Ehang representam um grande salto na mobilidade urbana. Com sua certificação de aeronavegabilidade, eles abrem novas possibilidades para a mobilidade aérea urbana, oferecendo um meio de transporte conveniente e ecológico para navegar pela cidade. À medida que trabalham para superar desafios, os táxis aéreos autônomos da Ehang podem em breve revolucionar a forma como viajamos em ambientes urbanos.