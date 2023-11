Policias envolvidos em escândalo sexual com mulher bêbada em viatura enfrentam julgamento

Em um caso chocante, dois policiais em serviço estão enfrentando julgamento sob a acusação de terem mantido relações sexuais com uma mulher embriagada em uma viatura policial. A acusação afirma que eles usaram sua posição para explorar a vulnerabilidade da vítima, segundo levantou o Daily Mail.

Os policiais em questão são o PC Matthew Longmate, de 47 anos, e o PC Daniel Nash, de 41 anos. O incidente teria ocorrido em 4 de outubro de 2015, na cidade de Chesterfield, quando os policiais ofereceram à mulher uma carona para casa após um incidente na Association Bar.

Segundo a promotora Polly Dyer, a mulher lembra de ter mantido relações sexuais com Nash enquanto praticava um ato sexual em Longmate, seu colega do Derbyshire Constabulary. Nash admitiu conduta indevida em relação ao incidente, bem como a outras ofensas de má conduta.

Dyer informou ao júri no Tribunal da Coroa de Southwark que a mulher entrou em contato com a polícia em 2020 para reclamar do contato que recebeu de Daniel Nash. Ela relatou que Nash havia a lembrado de um evento de 2015, que ela desejava esquecer.

Policiais-2-Cottonbro-Studio-Pexels

Cottonbro Studio / Pexels

Carona, embriaguez e abuso

De acordo com o relato da mulher, após ser expulsa de uma boate no centro de Chesterfield, ela recebeu uma carona para casa de dois policiais uniformizados em um carro de polícia. No caminho para casa, ela se envolveu em atividades sexuais com ambos os policiais na viatura policial.

A mulher estava extremamente embriagada e não se lembrava de ter consentido com o que aconteceu, mas assumiu que deve ter consentido. Ela expressou constrangimento e afirmou que jamais agiria dessa maneira se estivesse sóbria.

A promotora enfatizou que os policiais usaram sua posição para explorar a vulnerabilidade da mulher e abusaram da confiança pública em relação aos policiais.

Enquanto a mulher identificou positivamente Nash, Longmate teria sido o parceiro dele na noite do incidente. Nash também identificou Longmate como o outro policial na viatura naquele dia.

No julgamento, Longmate, que vestia um terno azul-escuro, negou a acusação de ter agido intencionalmente de forma inadequada enquanto policial.