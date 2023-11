Motorista acusado de matar 4 universitárias é solto após fiança

O motorista da BMW acusado de matar quatro estudantes da fraternidade da Universidade Pepperdine em um trágico acidente em Malibu (EUA) foi liberado novamente, dessa vez após sua fiança ter sido reduzida pela metade, para US$ 4 milhões.

Fraser Bohm, que se declarou inocente das quatro acusações de homicídio pelas mortes das estudantes Peyton Stewart, Niamh Rolston, Asha Weir e Deslyn William, foi liberado por volta das 20h30 de sexta-feira passada, conforme relatado pela CBS News, de acordo com o NYPost.

Inicialmente, Bohm havia sido acusado de homicídio culposo com veículo e liberado enquanto os investigadores coletavam evidências adicionais, incluindo um relatório toxicológico, análise de velocidade e execução de mandados de busca, após o trágico acidente de 17 de outubro.

O jovem de 22 anos foi posteriormente preso novamente sob acusações de homicídio, com o promotor do Condado de Los Angeles, George Gascón, afirmando que ele agiu "com total desrespeito pela vida humana".

A fiança de Bohm inicialmente havia sido estabelecida em US$8 milhões, mas o juiz Eric Harmon a reduziu pela metade. O advogado de defesa, Michael Kraut, solicitou ao juiz que reduzisse a fiança para US$400 mil, argumentando que seu cliente foi vítima de uma situação de raiva no trânsito.

Na quarta-feira, Gascón informou aos repórteres que Bohm estava "supostamente dirigindo a 170 km/h em uma zona de 80 km/h quando perdeu o controle de seu BMW", explicando que as acusações de homicídio foram feitas devido à "velocidade e ao completo desrespeito pela segurança dos outros".

As autoridades afirmaram que Bohm desviou para o acostamento norte da Pacific Coast Highway no sentido oeste e colidiu com pelo menos três veículos estacionados. Os veículos estacionados atingiram as quatro estudantes que estavam paradas ou caminhando nas proximidades, de acordo com informações oficiais.

Kraut alegou que não havia evidências para apoiar a alegação do promotor de que Bohm estava dirigindo a 170 km/h. "Ele usou números como se meu cliente estivesse voando no momento do acidente. As evidências mostram claramente que isso não aconteceu", disse Kraut aos repórteres.

O advogado afirmou que a velocidade máxima no momento do acidente era de 70 km/h, com base em depoimentos de testemunhas, no relato de seu cliente e na caixa-preta dentro do BMW, de acordo com a CBS News.

Bohm poderá enfrentar múltiplas sentenças de prisão perpétua se for condenado pelas acusações de homicídio, de acordo com o escritório do promotor do condado.