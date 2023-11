Estudo alerta: consumo de carne vermelha pode aumentar o risco de diabetes tipo 2

Um novo estudo realizado pela Universidade de Harvard revelou que o consumo regular de carne vermelha pode aumentar o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Os pesquisadores analisaram informações de saúde de mais de 216 mil participantes em estudos de longo prazo e descobriram que aqueles que consumiam mais carne bovina, suína e de cordeiro tinham maior probabilidade de contrair a doença.

"Encontramos um aumento modesto, mas estatisticamente significativo, no risco mesmo com duas porções de carne vermelha por semana, e o risco continuou a aumentar com ingestões mais altas", afirmou o principal autor do estudo, Xiao Gu.

O diabetes tipo 2 é uma condição em que o corpo não responde adequadamente à insulina ou não a produz em quantidade suficiente, resultando em níveis elevados cronicamente de açúcar no sangue. Além disso, as pessoas com diabetes têm maior probabilidade de desenvolver complicações, como doenças cardíacas, derrames, doenças oculares e renais.

Estima-se que 462 milhões de pessoas em todo o mundo sejam afetadas pelo diabetes tipo 2, representando cerca de 6,28% da população global. Em 2017, essa condição causou mais de 1 milhão de mortes e se tornou a nona principal causa de mortalidade, com um aumento significativo desde 1990.

Para investigar a relação entre carne vermelha e diabetes tipo 2, os pesquisadores analisaram dados de 216.695 participantes em três grandes estudos anteriores, coletando informações sobre saúde e dieta ao longo de 36 anos. Nesse período, 22 mil participantes desenvolveram diabetes tipo 2.

Após ajustar fatores como atividade física e consumo de álcool, a equipe de cientistas descobriu que os participantes que consumiam cerca de duas porções de carne vermelha por dia tinham um risco 62% maior de desenvolver diabetes em comparação com aqueles com menor consumo.

Cada porção diária adicional de carne vermelha processada, como bacon ou salsicha, aumentou o risco em 46%. Estudos anteriores também associaram carne vermelha a diversas doenças, incluindo doenças cardíacas, derrames e câncer.

Embora o estudo não tenha estabelecido uma relação causal entre carne vermelha e diabetes tipo 2, os pesquisadores descobriram que substituir uma porção diária de carne vermelha por nozes e legumes reduziu o risco em cerca de 30%. No entanto, eles alertam que a falta de diversidade de participantes pode limitar a generalização dos resultados para a população em geral.

Conforme o Mega Curioso, os pesquisadores enfatizam que reduzir o consumo de carne vermelha, mesmo sem eliminá-lo completamente, pode contribuir para a redução dos riscos de complicações relacionadas à diabetes tipo 2.