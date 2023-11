Comissária de bordo revela segredo: "aviões estão imundos"

Ninguém pode culpar esta comissária de bordo por se sentir um tanto corada ao se sujar e se sujar com o estado dos banheiros do avião. A funcionária anônima admitiu que muitas vezes trava uma batalha perdida quando se trata de lidar com os banheiros, relatou o Mirror.

Deixando voar em uma sessão de perguntas e respostas do Reddit, a jovem de 33 anos, não revelou o nome da companhia aérea para a qual trabalha. Uma pessoa falou sobre padrões de saúde e higiene, perguntando: "conversa real: quão sujos estão os aviões? E os banheiros?".

pexels-jimmy-chan-957768

Imagem: Jimmy Chan: https/Pexels

"Os aviões estão imundos. Eles não os desinfetam", respondeu ela, esclarecendo: "os banheiros são basicamente limpos rapidamente entre os voos". Preso – literalmente – nos detalhes, outro questionou: "você tem que usar os mesmos banheiros que os passageiros? Acho que nunca vi um FA [comissário de bordo] usar o banheiro".

"Sim, temos", ela respondeu, antes de acrescentar francamente: "a maioria de nós tenta evitar entrar lá, se possível". A comissária também compartilhou a coisa mais inapropriada que ela testemunhou enquanto trabalhava – e o incidente mais assustador que ela enfrentou: "eu pensei que um passageiro estava morto, [mas] ele havia desmaiado e não conseguia acordar".

lukas-souza-5KRFOTnpnnY-unsplash

Imagem: Lukas Souza/Unsplash

Estudo da Forbes corrobora preocupações

alexander-schimmeck-DSOohFTAfno-unsplash-1

Imagem: Alexander Schimmeck/Unsplash

Um estudo de 2015, publicado pela Forbes, descobriu que o banheiro não é realmente o lugar mais imundo de um avião. De acordo com o relatório, as bandejas do encosto dos bancos contêm oito vezes mais bactérias do que os banheiros normais, com 2.155 unidades formadoras de colônias (UFC) por polegada quadrada, em comparação com 265 no botão de descarga.