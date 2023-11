"Bruxa" convence homens a planejar assassinato "à Harry Potter" de mulher grávida

Dois homens embarcaram em uma missão de assassinato direcionada a uma mulher grávida, acreditando que ela era uma feiticeira maligna. Tudo porque uma autodenominada "bruxa" os convenceu. No entanto, a real motivação era a inveja da mulher por estar namorando seu ex-companheiro, de acordo com o DailyStar.

?Feitiço de vingança?

Oscar Eck, conhecido como Rick, admitiu mais tarde que havia se envolvido no ocultismo devido à sua fascinação pelos contos de Harry Potter. Ele se uniu a Irenia Cotner, que se autodenominava uma "bruxa", na esperança de que ela lançasse feitiços que os tornariam ricos e populares.

Durante uma sessão de espiritismo à luz de velas, Cotner convenceu Eck e outro homem, David Lindner, de que a jovem Lindsey Kasinger, de 16 anos, havia "lançado um feitiço" sobre eles. Ela afirmou que a única maneira de quebrá-lo seria assassinar Lindsey e seu bebê por nascer, abrindo assim um portal para o Inferno e lançando suas almas nele.

Eck, inspirado pelos filmes de Harry Potter, tinha esperanças de que a noite se desenrolasse de maneira semelhante aos livros. "Ele sabia que David, o homem que trouxera consigo, era um feiticeiro muito poderoso", explicou o podcaster Mr. Ballen.

Invasão mortal e caos

Nas primeiras horas de 23 de agosto de 2005, os dois homens invadiram a casa de Jacqueline Bennett, onde Lindsey Kasinger estava hospedada com a ex-companheira de Cotner, Jackie Jackson. O caos se instaurou imediatamente, com o cão da família latindo descontroladamente enquanto os dois homens mascarados arrombavam a casa.

O filho de Jackie, Josh, estava em licença do exército na época e correu para ver se podia ajudar. Os dois agressores estavam armados com facas, mas, no meio da confusão, Eck conseguiu se ferir na perna.

Lindsey Kasinger fugiu para a casa de um vizinho em busca de ajuda, enquanto Eck usava spray de pimenta para cegar Josh antes de esfaqueá-lo no peito. Enquanto isso, Lindner estava alucinado com sua faca.

Jackie Jackson tinha uma espingarda calibre 12, a qual carregou rapidamente e correu para confrontar os agressores. Ele atingiu Eck com a coronha da arma e, em seguida, Lindner tentou pegar a espingarda.

Consequências

Na luta, a espingarda disparou, atingindo Lindner no estômago. Nesse momento, Josh já estava sangrando inconsciente. Eck saiu mancando pela porta direto para os braços da polícia, que estava respondendo à chamada de emergência de Lindsey.

Eck eventualmente confessou os detalhes da sessão de espiritismo, afirmando que Cotner disse que não iria com os dois homens até a casa, mas "convocaria demônios" para protegê-los. No julgamento, Eck se declarou culpado de assassinato em primeiro grau e foi condenado a 20 anos de prisão, com previsão de soltura em 2027, aos 60 anos. Lindner morreu devido aos ferimentos antes de enfrentar julgamento.

Cotner, a "bruxa" que os enviou para assassinar sua rival, foi considerada culpada de assassinato em primeiro grau, conspiração de assassinato em primeiro grau e invasão domiciliar, sendo condenada a 57 anos de prisão. Ela será elegível para liberdade condicional em 2063, aos 93 anos.