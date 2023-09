Pé Grande: pegadas gigantes de 1,5 metro encontradas nos EUA intrigam entusiastas

Pegadas misteriosas, supostamente pertencentes ao lendário Pé Grande, são descobertas em florestas remotas, gerando debates.

Em uma reviravolta intrigante, pegadas enormes com cerca de 1,5 metro de distância foram encontradas nas remotas florestas dos Estados Unidos. Essas pegadas estão levantando a especulação entre os entusiastas do Pé Grande, que acreditam que podem ser a prova tão esperada da existência da misteriosa criatura.

As pegadas foram compartilhadas no grupo do Facebook ?Pacific Northwest Bigfoot Photos, Videos & Sightings? por uma mulher chamada Crystal. De acordo com Crystal, seu marido e um amigo fizeram a descoberta enquanto pescavam nas montanhas do noroeste dos EUA, perto de um reservatório.

Ela detalhou: ?Eles disseram que havia quatro pegadas com passadas mais longas do que qualquer um dos dois homens adultos poderia ter, que saíram da água e desapareceram na floresta. Em algumas fotos você pode até ver os dedos dos pés. E essas pegadas são extremamente grandes. O Pé Grande vive.?

As imagens compartilhadas mostram uma das pegadas profundamente enterrada na lama, com a mão de um dos homens ao lado para comparação de tamanho. Crystal explicou que as pegadas pareciam espaçadas de aproximadamente 4,5 a 5 pés.

Ela acrescentou que o local onde as pegadas foram encontradas é remoto e inacessível por estradas, sendo possível chegar apenas de caiaque ou outros barcos não motorizados. Essa descoberta levantou questões sobre por que as pegadas levariam a uma área tão isolada.

A especulação sobre as pegadas varia, com alguns acreditando que podem ser de Pé Grande, enquanto outros sugerem que poderiam ser pegadas humanas. Alguns afirmam que as pegadas exibem leves impressões de dedos dos pés, o que os diferencia das pegadas humanas comuns.

Embora a discussão continue, esta descoberta reacende o debate sobre a existência do Pé Grande, deixando tanto crentes quanto céticos ansiosos por respostas. Até que uma investigação mais aprofundada seja realizada, o mistério em torno das pegadas gigantes perdura nas densas florestas dos EUA.