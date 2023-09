Garrett Kuwada: "Príncipe Harry é como 'um dos caras' nos nossos jogos"

O veterano das Forças Aéreas dos EUA, Garrett Kuwada, de 53 anos, atualmente competindo pela Equipe dos EUA na sexta edição dos Jogos Invictus em Düsseldorf, Alemanha, compartilhou seu entusiasmo por competir em nome do país e sua amizade com o príncipe Harry, fundador deste torneio internacional de esportes adaptados para pessoal militar ferido, machucado e doente, bem como veteranos, em 2014.

Garrett fez sua estreia nos Jogos Invictus em 2022, em Haia, e revelou exclusivamente à PEOPLE que é uma honra competir pelo seu país e uma alegria ser amigo do príncipe Harry. O veterano conversou com o Duque de Sussex nos bastidores do grande evento no ano passado e passou mais tempo com Harry quando ambos foram mergulhar no Havaí (estado natal de Garrett) em novembro. Câmeras capturaram a incrível aventura para ?Heart of Invictus?, a série limitada da Netflix sobre competidores de seis países se preparando para o torneio de Haia.

?Isso foi incrível, apenas pendurar com ele no barco. Ele é um veterano, e como todos os veteranos, quando nos reunimos, conversamos, rimos, brincamos e zombamos uns dos outros. Ele é como um dos caras, foi uma experiência incrível?, disse Garrett à PEOPLE. ?Ele faz você se sentir como se o conhecesse para sempre.?

Após um aneurisma cerebral em 2016, Garrett enfrentou dificuldades de coordenação, equilíbrio, audição, visão, fala e função cognitiva, de acordo com a 15ª Ala da Força Aérea

Ele se aposentou das Forças Aéreas em 2018, após mais de 27 anos de serviço, e encontrou força competindo nos Jogos do Guerreiro do Departamento de Defesa e nos Jogos Invictus. O príncipe Harry, que alcançou a patente de capitão durante uma década de serviço no Exército Britânico e se destacou em duas missões no Afeganistão, se inspirou a lançar o torneio de esportes no estilo Paralímpico em nível internacional após assistir aos Jogos do Guerreiro em 2013.

Nos Jogos Invictus em Düsseldorf, Garrett compete em rúgbi em cadeira de rodas, natação e atletismo, e a semana começou com uma vitória! O veterano das Forças Aéreas ajudou a Equipe dos EUA a conquistar o primeiro lugar contra a Equipe do Reino Unido na partida de ouro do rúgbi em cadeira de rodas no domingo. O príncipe Harry pessoalmente entregou as medalhas — com seu característico senso de diversão.

?No jogo da medalha de ouro, quando ele estava prestes a colocar a medalha de ouro em mim, ele pegou minha barba e a sacudiu!? Garrett contou, rindo de sua interação com Harry. ?Ele disse algumas palavras para mim e me deu um grande abraço. É incrível sentir que ele me reconhece, vem até mim e me trata como se eu fosse um de seus amigos. Como todos os veteranos fazem, quando não conversamos uns com os outros por talvez meses ou anos — quando nos reunimos, é como se nunca tivéssemos saído. É assim que me sinto quando falo com ele.? No mesmo espírito, o atleta espera retribuir o calor — em Düsseldorf e além.

?Eu tinha um amigo — bem, agora somos amigos — mas eu o conheci esta noite. Ele estava tendo dificuldades antes de uma corrida, então perguntei a ele se estava tudo bem. Ele estava tendo problemas, então começamos a conversar, e ele começou a me contar que tem seus demônios, e eu disse: 'Eu sei do que você está falando'?, Garrett conta à PEOPLE. ?Parecia que ele estava prestes a desistir da corrida, e eu disse: 'Ei, cara, estarei lá com você nadando.' Ele ficou, e ainda está competindo. São coisas assim.?

Os Jogos Invictus de 2023, que receberam 21 nações e 500 atletas em Düsseldorf, foram oficialmente abertos no sábado, e a competição começou no domingo. O torneio está programado para acontecer até 16 de setembro.

?Até agora, quando olhei para fora, todos têm um sorriso no rosto. Todo competidor que está lá fora, está sorrindo. E eles são de todos os países diferentes?, Garrett diz à PEOPLE sobre o que ele vê. ?Eles são de todos os países diferentes. Estou muito grato que o príncipe Harry tenha organizado isso para nós veteranos nos reunirmos e usar isso como parte do nosso processo de cura. E nós estamos, estamos nos curando, porque todos estão sorrindo.?

Garrett está acompanhado de sua esposa Joey, seu filho Casey e a namorada de Casey, Brianna, nos Jogos Invictus. Joey conta à PEOPLE que, como muitas famílias e amigos de atletas que competem hoje, os esportes adaptados e os Jogos Invictus têm sido uma luz na vida de sua família.

?É muito importante. Nossa história especificamente, e também ouvir histórias de outros membros da família e atletas. Isso é salvador para muitas pessoas?, diz ela. ?Isso é algo que, a partir de nossa história, Garrett e eu, salvou a vida dele. Ele espera competir, isso lhe dá propósito, algo pelo que lutar. Ele se aposentou e seu único trabalho é ser atleta, ser competidor. E então, algo assim para esses homens e mulheres militares feridos, é necessário. Muitos veteranos sentem que suas vidas acabaram, e eles não têm mais nada positivo para experimentar. Mas esses Jogos, você pode ver, contam uma história completamente diferente.?