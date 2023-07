Passageiro cria pânico em avião ao afirmar estar preso em um ‘loop temporal’; Estas foram suas aterradoras previsões

As redes sociais foram inundadas com um vídeo muito assustador. Trata-se de um homem de origem asiática que começou a gritar desesperadamente enquanto estava em uma viagem de avião. “São habitantes da Terra Oca!”, gritava, afirmando que estavam presos em um “loop temporal”.

Os passageiros que se aproximaram do homem saíam correndo aterrorizados, pois ele tentava com todas as suas forças abrir a porta de segurança da aeronave para fugir.

Durante seu transe, o homem gritou vários acidentes de avião, alertando os passageiros que também entraram em pânico. Os fatos descritos podem ser evidenciados no vídeo compartilhado nas diferentes redes sociais, onde se observa que vários dos passageiros usam máscaras e casacos e se perguntam o que está acontecendo, pois em uma parte do avião eles ficam desesperados cercando um homem.

"O que aconteceu? Alguém abriu a porta de segurança", lê-se no vídeo com legendas, já que a língua original da gravação é o chinês.

O homem continuava a gritar desesperadamente enquanto todos tentavam acalmá-lo, mas ele continuava repetindo: " são habitantes da Terra Oca (...) esta é a sexta volta ", referindo-se a estar preso no tempo.

“Por favor, abram a porta!” grita o sujeito, que não pode ser identificado na gravação, devido aos passageiros ao seu redor que bloqueiam o campo de visão da câmera de um passageiro, que está atrás do grupo.

O sujeito grita e assegura que “o acidente vai ocorrer” e que “acontecerá o mesmo desastre que o voo da Malásia MH370″.

Ainda não está claro em qual voo ocorreu esta cena. O único que se sabe é a possível data. Embora esteja marcado o mês de julho de 2023, outros usuários dizem que o vídeo na Internet foi gravado em janeiro deste ano.