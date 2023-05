Web faz piada com vídeo que mostra pênis do maior tatu do mundo durante acasalamento

Mais um vídeo compartilhado no perfil @BiodivesidadeB se tornou viral no Twitter mostrando uma cena inédita na natureza que surpreendeu muitos espectadores.

“Inédito! Foi registrado pela primeira vez na natureza a reprodução do tatu-canastra, o maior tatu do mundo, que pode chegar até 1,5 m de comprimento! O tatu-canastra é um dos mamíferos com o maior pênis, chegando até 30 cm”, escreveu o portal sobre biodiversidade do Brasil, criado por João Pedro Salgado.

Inédito! Foi registrado pela primeira vez na natureza a reprodução do tatu-canastra, o maior tatu do mundo, que pode chegar até 1,5 m de comprimento! O tatu-canastra é um dos mamíferos com o maior pênis, chegando até 30 cm.



📷Projeto Tatu Canastra pic.twitter.com/Jm8K3aS5fx — Biodiversidade Brasileira (@BiodiversidadeB) May 5, 2023

As imagens foram capturadas pelo Projeto Tatu-Canastra, que reúne esforços para compartilhar informações em revistas científicas e na mídia no mundo todo para mostrar a maior espécie de tatu, mas que até então era raramente vista, segundo o Instituto de Conservação de Animais Silvestres.

Confira algumas piadas feitas na Internet e reações sobre as imagens divulgadas:

kkkkkkkkkkkkkkkk vídeo lendário — Biodiversidade Brasileira (@BiodiversidadeB) May 5, 2023

como pode né existir um tatu de queijo, certeza q é de minas gerais — érika ☭ (@Vglmkafig) May 5, 2023

Tá explicado pq é a primeira vez que registram na natureza, olha o sacrifício e esforço do mano tatu, quase se pendurando — ⤹𝕾𝖔𝖈𝖎𝖆𝖑 𝕻𝖎𝖗𝖆𝖙𝖊⤸🦤 (@piratasocial) May 5, 2023

a pobi da fêmea no pós pic.twitter.com/bc25lFLn2G — Lucas Manetta (@LucasManetta) May 5, 2023

Além de conseguir um “flagra único” o Projeto Tatu-Canastra registrou pela primeira vez a evidência de comportamento reprodutivo e o nascimento de um filhote, descobrindo que o período de gestação desse animal dura cinco meses e apenas um filhote é gerado por vez.

O tatu-canastra pode ser encontrado em 12 países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, habitando desde florestas tropicais até o Cerrado.

Mesmo assim, essa espécie está se tornando cada vez mais rara e ameaçada. Além dos incêndios e atropelamentos perigosos para a sua população, a caça predatória também é um fator preocupante, seja para a alimentação ou para a retirada das garras imponentes desse animal que são colecionadas.

Confira mais:

Sequência capta momento drámatico em que onça captura jacaré maior do que ela no Pantanal

Vídeo impressiona ao flagrar momento em que onça captura presa perigosa durante ataque no Pantanal

Vídeo flagra ‘fúria selvagem’ de onça-pintada ao arrastar presa maior do que ela no Pantanal