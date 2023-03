Sogra humilha nora ao compartilhar o boletim médico da jovem, que está internada

Uma jovem está passando por um momento delicado em sua saúde e decidiu desabafar no Reddit após algumas atitudes de sua sogra piorarem a situação. Recentemente ela descobriu que a mãe de seu companheiro decidiu transmitir “boletins médicos” sobre sua saúde para outras pessoas.

Sem se identificar, a mulher revela que após um ano tentando engravidar descobriu ter endometriose, o que a fez passar por alguns procedimentos cirúrgicos para aliviar a dor.

“Depois da cirurgia minha sogra veio me visitar e achei legal da parte dela, mas desde então ela está obcecada pelo relatório dos médicos. Ela é obcecada por fofocas e sempre que compartilha algo ela tende a aumentar as coisas com mentiras”.

“Eu estou internada há alguns dias e logo na primeira visita ela questionou a enfermeira sobre as mediações que estou tomando e compartilhou com todos os meus remédios. Depois foi para casa e disse para várias pessoas que espera que eu não precise passar por uma histerectomia! Isso nunca foi mencionado por mim, meu marido ou qualquer um dos médicos.”.

Ela decidiu ignorar a sogra

Seguindo seu relato, a mulher conta que as atitudes da sogra geraram momentos de tensão entre a família por conta do compartilhamento de informações e do fato dela aumentar a gravidade de seu quadro para os familiares.

“Desde que fui internada eu passei a ignorar as mensagens dela e meu marido só diz que estou melhor. Concordamos em não compartilhar mais nada com ela porque provavelmente ela vai procurar no Google e aumentar”.

Leia também: Sogra decide testar a namorada do filho para saber se ela ‘é digna’ do rapaz

“Eu preciso de ajuda pois quero enviar uma mensagem definitiva para ela sobre esse assunto, não a quero compartilhando informações que são minhas. Meu marido está ciente disso e me apoiando, ela não está nos deixando em paz”, finaliza.

Para os usuários, ela deve ser clara ao comunicar essa situação.

“Sinto muito pelo que está acontecendo. Diga que suas informações médicas são privadas e que não vai compartilhar. Dar respostas breves a ela podem fazê-la querer saber mais”, comentou uma pessoa.

“Você pode informar ao hospital e fazer com que enfermeiras e equipe médica digam que você não autorizou informações sobre seu estado de saúde. Se ela perguntar a eles, será retirada”, comentou outra.