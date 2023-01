Casal é criticado por escolher nomes inspirados em personagens para seus filhos

Um casal afirma estar sendo alvo de duras críticas após revelar que o nome de seus filhos foi inspirado por personagens fictícios de livros e filmes de aventura. John Newby e Tara, que viajam o mundo com seus dois filhos e publicam as aventuras da família em um canal no YouTube, fizeram as escolhas únicas como forma de homenagear seu estilo de vida.

Conforme publicado pelo The Mirror, o casal já viajou por mais de 24 países com seu filho mais velho, Crusoe, de 1 ano e 8 meses. A primeira viagem com o bebê aconteceu quando ele tinha apenas 7 semanas de vida.

Eles já passaram por países como: EUA, Marrocos, Zimbabue, Botswana, Namíbia, África do Sul, Hungria, Eslováquia, Mônaco e Itália.

Em setembro de 2022, eles deram as boas-vindas à Sawyer, seu segundo filho, que já visitou a Inglaterra, Espanha, Portugal e Zimbábue.

Amor pelos nomes

Apesar de estarem felizes com o nome dos filhos, os pais de Crusoe e Sawyer precisam lidar constantemente com ataques de outras pessoas que discordam de sua escolha.

“Algumas pessoas se confundiram ou discordaram dos nomes e não pouparam críticas. Tivemos uma comentando em nossos vídeos. Ela disse que escolhemos um nome ruim para um menino e que fizemos isso para benefício próprio, deixando nossos filhos fadados a uma vida de bullying”, conta John.

Leia também: Mãe recebe alerta após revelar o nome escolhido para a filha

“Eu discordo completamente! Tem uma história por trás dos nomes e refletimos muito antes de escolher. Não foi uma decisão impensada e acho que o nome ter um grande destaque poderá ajudar nossos filhos”.

“Robinson Crusoe é o livro favorito de John porque o inspirou quando criança a pensar em ter um estilo de vida aventureiro. Agora nós estamos vivendo isso e dividir esses momentos com os primeiros anos de vida dos meus filhos, significa tudo”, conta Tara.