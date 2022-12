“Trem fantasma” é flagrado circulando em linha férrea abandonada na Inglaterra

Os moradores de Plymouth, na Inglaterra, ficaram surpresos quando um homem relatou ter visto um “trem fantasma” em uma ferrovia que se acredita estar abandonada.

O homem descreveu ter visto aproximadamente “20 carruagens de óleo” circulando ao longo do Tothill Park, o que foi uma surpresa para os que moravam na área, pois há muito tempo achavam que o trecho da pista estava completamente abandonado.

No entanto, de acordo com o Plymouth Live, a linha é ocasionalmente usada por trens de carga quando eles precisam dar ré, o que provavelmente explica o avistamento “fantasmagórico”, que aconteceu em junho do ano passado, segundo o Mirror.

Viajar de trem costumava ser um meio de transporte popular na área e ainda é possível ver vestígios de muitos desses trilhos esquecidos por toda a cidade. Algumas foram removidas e agora servem como passarelas e ciclovias; alguns estão abandonados e cobertos de mato.

Além dos passageiros, as linhas ferroviárias e de bonde costumavam ser usadas para transportar mercadorias para armazéns e indústrias pesqueiras ao redor de Sutton Harbour.

Uma dessas linhas era a que supostamente carregava o “trem fantasma”.

A linha anteriormente partia da estação Plymouth Friary, que agora está demolida e mais conhecida como conjunto habitacional White Friars Court e Friary Retail Park - você ainda pode ver os antigos pilares na entrada perto da Ebrington Street hoje. Termina no lado leste da ponte Tothill Road.

Anteriormente, o Mirror relatou sobre um conjunto de trilhos ferroviários misteriosos que foram encontrados levando ao mar no País de Gales.

Especula-se que os trilhos, em Barmouth, pertençam a uma ferrovia há muito perdida que está submersa pela areia há décadas, aparecendo apenas devido à mudança dos padrões de areia.

O primeiro a notar os rastros misteriosos foi o carpinteiro local Dicky Sharp, afirmando que havia encontrado a “ferrovia para Cantre’r Gwaelod” - o lendário antigo reino submerso de Cardigan Bay, em sua conta no Facebook.

Muitos moradores acreditam que os trilhos são na verdade da década de 1930, onde foram colocados para que areia e detritos pudessem ser removidos por carrinho.