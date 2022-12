Mãe se enfurece ao saber que a sogra espera ser paga para ficar com o neto

Uma mãe ficou chocada ao descobrir que sua sogra espera ser paga para “passar um tempo” com o neto. Segundo ela, a atitude da mulher é “fora do comum” e não condiz com o papel de avó.

Conforme a publicação do The Mirror, a mulher buscou conselhos em um grupo de mães onde relatou sua história.

Explicando o ocorrido, ela conta que sua sogra tem uma “facilidade inexplicável” para lidar com o neto, que tem apenas 6 meses. No entanto, recentemente, ela foi surpreendida quando a mulher pediu um pagamento por seus “serviços de babá” do neto.

Chocada, a mãe conta que ficou sem opções e acabou pagando a mãe de seu marido pelos “serviços” realizados, mas agora ela se questiona se a atitude da mulher é correta.

Ela exigiu receber um pagamento para ser “babá” do neto

A mãe, identificada como Amy, conta que está casada há 10 anos com seu marido, mas afirma que alguns desentendimentos recentes acabaram estremecendo a relação do casal.

Uma das últimas discussões aconteceu depois que sua sogra, que é aposentada, se ofereceu para ser babá do casal, mas decidiu cobrar pelos serviços.

“Eu realmente aprecio o tempo e o cuidado que ela tem conosco e com nosso filho. Ela não só cuida dele como também nos auxilia com a casa”, explica a mulher.

“Só não consigo entender como ela ousa pedir um pagamento para passar um tempo com o neto!”, desabafa.

Segundo a mãe, o pedido de sua sogra é algo “fora do comum”, visto que sua própria avó dedicou horas de cuidado a ela quando era criança sem nunca pedir nada em troca para seus pais.

Por outro lado, seu marido afirmou que se a mãe não se oferecesse para ajudá-los, o dinheiro precisaria ser gasto de toda forma.

Em pouco tempo, diversos conselhos foram compartilhados, mas todos disseram que a chave para a solução está no diálogo.

“A maioria dos avós não espera ser pago para cuidar dos netos, mas é um pedido razoável. Cuidar de uma criança pode ser considerado um trabalho em tempo integral”, comentou uma pessoa antes de sugerir que a mulher converse calmamente com seu marido e com a mãe dele.