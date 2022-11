Mulher grava vídeo do fantasma de seu cachorro vindo visitá-la e viraliza no TikTok

Perder um animal de estimação pode virar todo o seu mundo de cabeça para baixo, mas há momentos de lembrança e cura que podem consertar até os corações mais partidos. Temos a sensação de que este momento é um desses para

a TikToker @Creativesoulassassin.

Ela teve um vislumbre do que parece ser o fantasma de seu falecido cachorro em na câmera de segurança da sua casa, e o TikTok está impressionado.

Dê uma olhada no clipe antes de decidir o que você pensa, porque os detalhes são difíceis de negar.

No vídeo, a autora diz que seu cachorro Mush morreu no último ano, mas que ela sente que ele vem visitá-la regularmente. A captura mostra o gato olhando para a ‘luz’ e mostra um rosto, que ela compara com uma foto do seu antigo pet, naquele orbe de luz.

Em outra publicação, ela posta com mais detalhes a captura e, enquanto alguns dizem ser photoshop, outros comentários concordam que é uma visita de Mush. “Isso é a coisa mais doce de todas”, diz um comentário. “Minha menina morreu em agosto e sinto tanto a falta dela, sonho com ela, mas adoraria ver seu espírito”, diz outra pessoa.

O vídeo publicado gerou vários comentários de pessoas que perderam seus pets e que se emocionaram com as imagens compartilhadas. “Meu doce cachorro morreu hoje. Seu vídeo é exatamente o que eu precisava ver. Ele nunca sairá do meu lado”, disse outro Tiktoker.

Outros depoimentos vão mais fundo: “Wow isso é incrível. Eu vi algo semelhante, mas não um cachorro. Era o lado do sofá do meu pai para sentar. Era ele”.

A autora do post já havia publicado anteriormente visitas de “orbes”: “Você já sentiu ou viu isso em tempo real? Como você sabe quando voltar e encontrá-lo no filme?”, mas esta é a primeira vez que consegue capturar o rosto do seu pet.

E você, acredita que a imagem é do Mush? Consegue identificar o pet?