Cão se finge de cego para evitar novo pet adotado pela dona (Elle Nailga/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Após perceber que trabalhava demais, Elle Nailga estava preocupada que sua cadela, Bella, ficasse muito solitária. Pensando nisso, ela acolheu um cãozinho pug chamado Baguette em sua família. Contudo, não contava com a astúcia de Bella. Relato extraído do portal The Dodo.

Embora Bella tivesse se empolgado com a chegada de Baguette, ela percebeu que o novo cãozinho possuía muito mais energia do que ela. Desta forma, a cadela antiga pensou em dar um jeito na situação.

Cão se finge de cego para evitar novo pet adotado pela dona (Elle Nailga/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Com o tempo, Nailga percebeu que Bella passou a ter dificuldades com os móveis da casa, pois esbarrava neles cada vez mais, além de pular para dentro e fora do sofá a muito custo. Embora a cadelinha aparentasse estar bem, a dona estranhou seus últimos comportamentos.

“Uma manhã, acordei Bella e Baguette para brincar de pegar”, disse Nailga ao The Dodo. “Eu joguei o brinquedo, mas Bella não queria ir atrás dele. Eu pensei que talvez fosse só porque Baguette pegou primeiro, então eu segurei Baguette para ficar e joguei, mas Bella estava apenas sentada lá olhando para mim. Ela nem seguiu a direção do brinquedo... Fingi que ia cutucar o olho dela e ela NÃO PISCOU! Foi quando eu realmente me preocupei e pensei que algo estava definitivamente errado com os olhos dela.”

Veja mais: Cachorro extremamente magro choca socorristas ao ter escondido algo especial

Diagnóstico de Bella

A dona dos pets acabou levando a cadelinha para fazer alguns exames e recebeu o diagnóstico de cegueira aguda. A clínica veterinária recomendou que Nailga levasse Bella ao oftalmologista o mais rápido possível – e assim ela o fez.

Cão se finge de cego para evitar novo pet adotado pela dona (Elle Nailga/Reprodução/Extraído do The Dodo)

“Os especialistas me disseram que fizeram um teste de labirinto com as luzes acesas e apagadas, além de alguns outros testes”, disse Nailga. “Suspeitava-se que Bella pode não ser totalmente cega porque ela ainda era capaz de andar pelo labirinto sem bater em nenhum dos obstáculos. Eles disseram que o comportamento dela era muito ‘inconsistente.’”

Mais alguns exames aconteceram e constataram que a cadelinha não estava nada cega.

“Ele disse que os olhos dela funcionavam perfeitamente bem”, disse Nailga. “Ele me perguntou se havia alguma mudança em casa ou no estilo de vida dela, porque isso pode ser uma questão comportamental. Eu disse a ele que tinha ganhado um cachorrinho, e foi aí que ele pensou que era Baguette causando isso… Eles perceberam que ela estava tentando evitar e ignorar Baguette.”

Cão se finge de cego para evitar novo pet adotado pela dona (Elle Nailga/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Bella teria fingido ser cega para não ter que brincar com a nova companheira – com energia de sobra. Nailga assegurou dar espaço a sua antiga cachorrinha para que ela não precise mais fingir cegueira e evitar Baguette.