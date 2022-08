Ela chamou a família do namorado de ‘nojenta’ após perceber comportamento inusitado

Um relato chegou ao Reddit nesta quinta-feira (11), com o desabafo de uma mulher a respeito da família do namorado. Através do usuário u/skdin90, ela contou que chamou os parentes do companheiro de ‘nojentos’ após atitude por parte deles.

“Estou namorando há um ano e, recentemente, a irmã do meu namorado quer o divórcio do marido porque ele a traiu várias vezes”, iniciou o relato. “Ele nem tenta esconder que traz mulheres para lugares perto de sua casa. Os amigos dela viram e tiraram fotos [das amantes]. Ele vem fazendo isso há anos e ela foi envergonhada por não ‘fornecer’ a ele um motivo para parar de trair”, continuou.

Incentivo para reatar

Segundo o relato, a família do namorado está tentando convencer a irmã do rapaz a reatar o relacionamento com o ex que a traía. Ambos possuem dois filhos juntos e os parentes insistem que reatar a relação seria melhor para as crianças.

“Eu reclamei com meu namorado sobre o comportamento insano de sua família e ele os defendeu dizendo que era apenas cultural”, desabafou.

“Aparentemente, em sua cultura, a traição do homem é vista como normal e não é um grande problema, mas as mulheres o traem é vergonhoso e um grande negócio que é tão ferrado, que não sei o que dizer”, continuou.

Suporte à cunhada

A mulher conta que seu namorado falou sobre a dificuldade que a irmã teria em se casar novamente, dentro de sua comunidade. Principalmente pelo fato de ela já possuir filhos, além de nunca ter trabalhado. Para ele, os sobrinhos não terão uma vida boa ao lado de uma mãe divorciada.

“Eu literalmente disse que a família dele é nojenta e sua cultura é nojenta. Ele ficou bravo e os defendeu, dizendo que era cultural e eu não tenho que julgá-los porque sou uma estranha”, escreveu ela.

“Mandei uma mensagem para a irmã dele dizendo para ela não contar a ninguém, mas ela e seus filhos podem vir ao meu apartamento e ficar se ela não tiver para onde ir”, finalizou.