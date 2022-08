Mulher diz à sogra que ‘licença à maternidade não é férias’ após chegada de recém-nascido

Uma mulher relatou que seu namorado tirou três semanas do trabalho para ficar com ela, enquanto se ajustam para cuidarem da filha recém-nascida. A história rapidamente viralizou no Reddit, quando chegou à plataforma através da usuária u/Similar-Put1285.

Ela afirmou estar muito nervosa com o nascimento da filha, pois é sua primeira criança. Para a mulher, o apoio neste momento é essencial. Contudo, o problema começou com a interferência da sogra.

“A mãe do meu namorado se encarregou de agendar ‘férias de paternidade’ para ele nas últimas duas semanas de sua licença. Ela veio para o jantar e o surpreendeu com isso. São férias pagas com todas as despesas para a Itália para meu parceiro como presente de paternidade”, escreveu ela na plataforma.

Mimos e desconforto

De acordo com o relato, a nora deu à sogra uma pulseira de pedra de jade e uma de recém-nascido, combinando para o bebê. A mulher conta que a ação faz parte de uma tradição cultural da família do namorado.

“Isso foi muito gentil da parte dela. No entanto, eu disse a ela que sua licença era para ajudar com o bebê”, relatou.

Surpresa, a sogra disse que o namorado ficaria com ela por uma semana, pois seria suficiente. A mulher conta que seu sogro não foi ao hospital com o filho nasceu.

“Eu disse a ela e ao meu namorado que não queria que ele fosse e que ela deveria ter perguntado antes de comprar um presente tão extraordinário. Ela saiu chorando porque fui ‘ingrato’ e arruinei a experiência de seu filho”, desabafou.

A mulher conta que o namorado concordou em ir pelo menos uma semana, pois tudo já havia sido pago. Contudo, ela afirmou que realmente gostaria da presença de seu parceiro em casa, junto com a filha.

