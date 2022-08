Namorado coloca a companheira em uma situação embaraçosa: ‘Fiquei envergonhada’

Uma jovem está se vendo em uma situação complicada depois que uma atitude de seu namorado a colocou em uma grande saia justa. Segundo ela, o companheiro a convidou para acompanhá-lo durante o casamento de um casal de amigos, mas ao chegar no local ela descobriu não ter sido convidada.

Conforme a publicação feita por ela no Reddit, o convite para comparecer ao casamento foi feito por seu namorado, o que ela considerou ser um grande passo para o relacionamento dos dois. No entanto, nas semanas entre o convite e o evento ela não chegou a ver o “convite real”, recebendo apenas as informações sobre data, local, horário e código de vestimenta da ocasião.

“Como não moramos juntos eu não tive a chance de ver o convite, apenas confiei no meu namorado e, como cheguei a sair junto com o casal algumas vezes, acreditei no convite já que não éramos desconhecidos”.

“Eu então comprei um presente para eles, escolhi um lindo vestido e usei meu carro para ir até a celebração com meu namorado. Eu apenas estava confiando nele de que havia sido convidada como sua acompanhante e estava animada por isso”, revela a jovem.

Ela percebeu que havia algo errado após a cerimônia

Segundo seu relato, as coisas começaram a ficar estranhas depois da cerimônia quando ela decidiu agradecer a noiva pelo convite.

“Ela olhou para mim como se eu estivesse louva e disse ‘Eu nunca convidei você!’. Fiquei em choque na hora e me desculpei de todas as formas possíveis. Depois disso voltei para a mesa em que nos sentamos e fiquei por lá enquanto meu namorado socializava com os amigos. Eu não jantei porque não queria ‘pegar a comida’ de outra pessoa e também porque fiquei extremamente envergonhada com a situação”, conta a jovem.

Tudo ficou ainda pior quando ela encontrou com a noiva durante uma ida ao banheiro. “Ela estava linda e eu a elogiei por seu vestido e disse que seus votos me emocionaram. Ela só olhou para mim e disse que não entendia o motivo já que mal a conhecia. Eu me senti péssima e indesejada, eu espero de verdade não ter estragado o dia da noiva”.

Para os usuários do Reddit, a única pessoa culpada da situação é o companheiro da mulher:

“Me desculpe, mas por qual motivo você está com esse cara? Eu li outras postagens suas e todas são preocupantes! Ele chegou a te agredir e você afirmou que ‘foi uma piada’, ele exigiu mais presentes de aniversário e a culpou por não ter conseguido comprar. Para finalizar, ele a levou em um casamento para o qual não foi convidada, a viu ser humilhada pela noiva e não fez nada. Ele é incrivelmente tóxico!”.

“Ele presenciou isso tudo e ainda a deixou sozinha na mesa? Você está com sérios problemas”, afirmou outra pessoa.

“Você percebe que ele está te usando?”, questionou uma terceira pessoa.