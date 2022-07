Mãe relata problemas após dar aos filhos o nome de um conhecido cantor

Uma mãe está se vendo em apuros depois de descobrir que o nome de seus dois filhos, quando combinados, fazem referência direta a um conhecido cantor.

Cansada das comparações, a mãe, Violet-May, decidiu contar sua história no TikTok e teve seu relato compartilhado pelo The Mirror. Até o momento, sua publicação já conta com mais de 124 mil visualizações e recebeu diversos comentários de seguidores e demais usuários da rede social.

A princípio, a mãe afirma não ter percebido a combinação inusitada formada pelo nome dos meninos, somente com o tempo e com os comentários de outras pessoas foi que ela passou a notar as referências.

De forma divertida, Violet interpreta uma conversa “normal” para o seu dia a dia: “Oh! Você tem dois meninos lindos! Qual o nome deles?”.

“George e Ezra”, responde a mãe, que recebe a resposta de seu papel de “outra pessoa”: “Meu Deus! Você gosta do cantor?”.

Escolha não proposital

Segundo explicação deixada por ela na legenda do vídeo, a escolha do nome dos meninos não foi proposital. Na descrição de sua postagem ela revela: “Isso é tudo o que eu consigo dizer. Não foi intencional”.

Para adicionar um ar “cômico” ao vídeo, ela ainda se preocupou em colocar uma música de fundo combinando com o tema de sua publicação: Green Green Grass, escrita por Ezra.

E foi entre os diversos comentários que Violet contou um pouco mais sobre como reparou sobre a combinação inusitada dos nomes. Segundo ela, sua irmã foi uma das primeiras a mencionar a coincidência.

Apesar disso, ela ainda recebeu diversos relatos de pessoas passando por situações semelhantes com a sua: “Os filhos da minha irmã se chamam Keanu e Reece. Ela só percebeu a semelhança quando os meninos completaram 2 anos”.

“Meu filho se chama George e seu nome do meio seria Michael até eu percebeu o que formava”, revela outra mãe.

Um terceiro afirma que seus pais esqueceram de considerar o sobrenome ao nomear sua irmã: “Meus pais entendem bem de situações como essa. Minha irmã se chama Grace, e o nosso sobrenome é Kelly”.