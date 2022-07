Vídeo mostra como sucuri sai da água para dar bote em curioso

A sucuri, que também é conhecida internacionalmente como anaconda, pode ser encontrada tanto no solo, como na água – onde costuma ser ainda mais ágil. Esta semana, o encontro da maior espécie de cobra do Brasil rendeu um susto e tanto no guia de pesca João Severino.

Em um vídeo gravado no o Rio Araguaia, em São Miguel do Araguaia, no norte de Goiás, o homem se aproximou bastante de uma sucuri e quase levou um bote, que veio rápido de dentro da água.

A gravação mostra que o susto foi grande e que o animal ficou incomodado com a aproximação do curioso.

Confira o resultado no vídeo a seguir e evite fazer o mesmo:

O que fazer ao receber uma picada de cobra

É importante recordar que a sucuri não possui veneno e não preda humanos, por isso não existem casos confirmados de pessoas que foram mortas por essa espécie. Mesmo assim, é importante procurar um hospital para que a limpeza da ferida seja feita e medidas sejam tomadas, pois este animal tem muitas bactérias em sua boca.

Em caso de picada de uma cobra não identificada, é importante ter ainda mais cuidado e realizar algumas práticas que ajudam na identificação. Uma delas é filmar o animal ou fotografar, com zoom, especialmente sua cabeça.

De acordo com o Instituto Butantan, como existe um tipo de soro específico para cada tipo de serpente, se não tiver nenhuma imagem, a diagnóstico terá que ser feito a partir dos sintomas e características da picada.

Os sintomas que podem indicar que você levou uma picada de cobra venenosa: