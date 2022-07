Vídeo: Jovem surpreende pai e compra carro que ele vendeu para pagar seus estudos

Um jovem recém-formado na escola de engenharia resolveu fazer uma surpresa para o pai e gravou um vídeo que rapidamente viralizou nas redes sociais.

No início do vídeo, vemos um homem vendado, na rua, de frente para um carro vermelho estacionado. Enquanto ele fala para o pai que quer lhe mostrar uma coisa, o jovem mostra cartazes escritos a mão explicando a história.

“Meu pai vendeu o carro dele por minha causa. Eu estava prestes a largar a faculdade por falta de dinheiro, mas meu pai vendeu o carro que ele tinha desde novo, um Barracuda 69″, mostra no vídeo postado no TikTok.

Nos cartazes, o jovem, identificado como Brayan, explica que se formou como engenheiro aeronáutico graças a seu pai e que agora quer pagar essa dívida que tem como ele.

Após fazer o pai adivinhar diversas vezes o que era, ele retira a venda e mostra o carro, que tem no para-brisa dianteiro uma placa escrita “para o melhor pai do mundo”.

“Para o melhor pai do mundo”, disse o jovem ao entregar o presente a seu pai

O pai fica meio sem entender e chega a dizer que é igual ao carro que tinha até que o rapaz entrega a chave e diz que é um presente para ele. “Agora que estou um pouco melhor, quero te recompensar pai, você é o melhor pai do mundo, sério, eu sei que você merece todos os carros do mundo, mas eu queria te devolver o seu ' barry’”, disse.

Ainda sem acreditar e ainda emocionado com o presente, o pai liga o carro e sorri com o ronco do motor. Brayan então pergunta ao pai onde que quer ir. “Vamos ao panteão ver sua mãe?”, sugere. (Com Publimetro Chile)

