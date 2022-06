‘Vou jogar fora’, diz mulher após ficar 3 semanas com a encomenda dos vizinhos

Uma mulher está completamente irritada com a atitude de seus vizinhos que, há 3 semanas, pediram que ela recebesse uma encomenda e até agora não foram buscar o pacote.

Ela decidiu contar sua história em uma postagem no fórum Mumsnet, que foi compartilhada pelo The Mirror e deixou muita gente de queixo caído.

Em seu relato ela conta que recentemente seus vizinhos perguntaram se ela poderia receber uma encomenda para eles já que a entrega estava prevista para um horário em que eles não estariam em casa. Mesmo não tendo um bom relacionamento com eles, a mulher decidiu receber a encomenda com a esperança de mudar a relação entre eles para algo benéfico.

“Três semanas atrás eu recebi um pacote para os meus vizinhos, eles estavam fora de casa e não podiam receber a encomenda. Esta não é a primeira vez que eles demoram dias para recolher a entrega. Já cheguei a esperar por 10 dias em outra ocasião e nem sequer recebi um agradecimento”, explica.

Apesar de estar com o pacote ela não pensa em entregar a encomenda, mas está considerando seriamente jogá-la no lixo.

Ela não é a única a ter problemas

Continuando sua história, a mulher conta que não é a única a ter problemas com os vizinhos, principalmente se tratando de entregas: “O entregador contou que os vizinhos da casa ao lado não aceitam os pacotes deles porque eles se recusam a pegar as encomendas quando eles precisam”.

“Sei que eles estão em casa porque eu os vejo, mas ou eles não receberam a notificação sobre a entrega ou se esqueceram de vir buscar. Além disso eles podem estar esperando que eu entregue. Eles nunca foram muito amigáveis comigo mesmo com as minhas tentativas de contato, então definitivamente não pretendo entregar na casa deles”.

“Por quanto tempo eu devo manter o pacote antes de jogar no lixo ou devolver ao remetente? O que vocês fariam?”.

Diante do questionamento, diversas pessoas comentaram na publicação, sendo que muitos afirmaram já terem passado por problemas do tipo com seus respectivos vizinhos.

“Coloque na frente da porta deles, tire uma foto e deixe um recado dizendo que recebeu o pacote 3 semanas atrás e que não se responsabilizará pela entrega ou por receber futuras encomendas”, sugeriu uma pessoa.

“Seria irracional jogar no lixo, jogue a encomenda na porta deles e recuse entregas futuras”, afirmou outra.