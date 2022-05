Família se recusa a pagar conta em restaurante após o filho alegar ser do PCC

Recentemente uma grande confusão foi registrada em um restaurante localizado na cidade litorânea de Praia Grande, litoral de São Paulo.

Conforme informações relatadas pelo Costa Norte, uma família teria sido a responsável pelo tumulto ao se recusar a pagar a conta do restaurante. Um dos membros da família teria feito alusão ao Primeiro Comando da Capital como forma de sair do local sem pagar.

A confusão foi presenciada por integrantes da Guarda Civil Municipal, que estavam entrando no restaurante quando repararam o conflito que se desenrolava no interior do estabelecimento.

Quando questionaram os funcionários do local, os agentes descobriram que o conflito em andamento havia sido causado por uma família, mãe de dois filhos (38 e 21 anos), que se recusaram a pagar o valor dos alimentos consumidos no restaurante.

Eles alegaram precisar sacar o dinheiro

Ao serem questionados pelos agentes de segurança, os membros da família afirmaram que estavam sem dinheiro em espécie no momento e que precisariam ir até uma agência bancária, localizada na cidade de São Vicente, para sacar a quantia necessária para quitar o débito em questão.

Diante do conflito, o jovem de 21 anos teria se exaltado com a presença dos agentes no local. Com isso, ele teria gritado que a “guerra dele era contra a polícia” e que é parte da ‘família’, em referência aos integrantes do PCC.

Por conta da situação, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia da cidade. No local, as partes entraram em acordo e o pagamento dos valores devidos foi realizado junto ao boletim de ocorrência.

“PCC: Poder Secreto”

Recentemente o PCC foi tema de uma nova série documental disponibilizada no serviço de streaming HBO Max.

Intitulada “PCC: Poder Secreto”, a série aborda a história da organização criminosa criada na cidade de São Paulo no ano de 1993, e que hoje tem alcance em todo o país.

A produção é baseada no livro “Irmãos: Uma História do PCC”, escrito pelo sociólogo Gabriel Feltran, o qual contém uma análise sobre a organização que é considerada o maior grupo criminoso da América Latina.