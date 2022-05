A verdade intrigante sobre golfinhos flagrados brincando com anaconda

Na Amazônia boliviana também é possível encontrar os golfinhos de rio, que são menores e mais claros do que os botos ou boto rosa da Amazônia brasileira. Desta vez, pesquisadores ficaram surpresos ao presenciar uma cena rara destes animais com uma das maiores cobras do mundo, a anaconda que também é conhecida como sucuri.

De acordo com o The New York Times, as imagens foram capturadas próximas ao rio Tijamuchi, na Bolívia. É raro avistar estes animais e logo eles começaram a tirar fotos, quando que os golfinhos estavam balançando em suas bocas uma anaconda enquanto nadavam.

O pesquisador Dr. Reichle relatou que os golfinhos de rio bolivianos geralmente nadam abaixo da superfície, acumulando avistamentos que mostram apenas uma barbatana ou uma cauda. No entanto, os seis animais flagrados mantiveram suas cabeças acima da água turva por um tempo longo, o que é raríssimo.

“Não acho que a cobra tenha se divertido muito”, disse Reichle.

Reprodução (Alejandro De Los Rios)

As anacondas nativas da Bolívia estão no topo da cadeia alimentar e não existem casos documentados que elas viram presa. Por isso, a equipe suspeita que os animais brincavam com a cobra ou tinham uma missão ainda mais importante: os adultos podiam estar ensinando aos mais jovens sobre sucuris ou mostrando-lhes uma técnica de caça.

Outro ponto interessante é que as fotos revelaram que os golfinhos tinham o pênis eretos, o que indica que a “brincadeira” também foi sexualmente estimulante para eles. Para Diana Reiss, cientista de mamíferos marinhos e psicóloga cognitiva do Hunter College, é possível que os animais tenham tentado inserir o membro na cobra.

Já a anaconda, mesmo sendo semiaquática, provavelmente acabou morrendo. Elas podem prender a respiração por algum tempo, mas foi mantida ao menos sete minutos submersa pelos golfinhos.

