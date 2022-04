Ele exige que a família da namorada o chame de Doutor

Uma mulher ficou perplexa depois que seu namorado exigiu que sua família se referisse a ele como “Doutor” ao invés de chamá-lo pelo primeiro nome. Para ele, não utilizar seu título ao falar a seu respeito é algo extremamente “desrespeitoso”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a atitude do homem deixou a namorada furiosa e ela decidiu desabafar no Reddit sobre sua situação.

Em sua postagem ela conta que seu namorado, Justin, é médico. Ao apresentá-lo para sua família ela apenas utilizou seu nome, deixando o título de “Doutor” de fora, fato que ele considerou extremamente desrespeitoso. Segundo ela, o homem ainda faz questão que a família dela mantenha o uso do título até quando, e se, eles se casarem.

“Quando apresentei meu namorado para minha família e amigos, disse a eles seu nome completo e depois sua profissão. Tudo estava bem até que ele começou a reclamar sobre minha família e amigos se referirem a ele só por seu primeiro nome, sem utilizar seu título”.

“Achei estranho e disse a ele que era somente seu título profissional, e que normalmente, com pessoas próximas, usamos o primeiro nome ou apelidos. Ele disse que isso o deixa incomodado, especialmente porque ‘as pessoas não o conhecem bem para isso’, mesmo o conhecendo há 8 meses”.

A atitude dele a deixou decepcionada

Segundo ela, o namorado recentemente passou a corrigir seus amigos e familiares quando eles o chamam sem utilizar seu título. Seu tom de voz se torna agressivo e ele começa a explicar de forma cansativa o motivo pelo qual eles devem utilizar o “Dr” antes de seu nome.

Recentemente, as coisas esquentaram quando o pai da mulher o chamou pelo primeiro nome, sem utilizar o título, e causou uma grande discussão. Após isso, o homem passou a culpá-la pela postura “desrespeitosa” de sua família.

“Ontem, durante uma visita aos meus pais, meu pai o chamou somente pelo primeiro nome e meu namorado começou a discutir com ele e causou uma grande confusão na casa. Acabamos indo embora e no carro ele disse que eu estou sendo permissiva ao deixar meus pais e amigos o chamarem somente pelo nome. Disse a ele que ele estava sendo irracional com isso”, conta a mulher.

“Ele disse que se orgulha de sua profissão e que se sacrificou para chegar onde está, por isso não ser chamado pelo título faz ele se sentir desrespeitado. Depois que chegamos em casa ele se trancou no quarto e se recusou a falar comigo”.

Para os usuários do Reddit, o homem está completamente fora de si. “Eles não têm um relacionamento profissional então ele não pode exigir isso”, disse um usuário.

“Dr é no trabalho dele, é o título dele e não a natureza de seu relacionamento. Doutor não é parte do nome dele”, finalizou outro.