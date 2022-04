Mulher pede que vítima de queimaduras se cubra durante passeio na praia

Uma mulher deixou pai e filho indignados por conta de sua atitude. Enquanto os dois aproveitavam um passeio na praia a mulher se aproximou e pediu ao jovem para colocar sua camisa pois suas cicatrizes de queimaduras eram “visíveis demais para serem ignoradas”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, um pai e seu filho passeavam pela praia quando foram abordados pela mulher.

Em uma postagem feita no Reddit, o pai conta que seu filho, de 17 anos, se envolveu em um acidente de carro há vários anos e acabou ficando com queimaduras extensas em seu ombro e tronco.

“Ele precisou passar por cirurgias de enxerto de pela nas áreas mais afetadas e suas cicatrizes ainda são extremamente visíveis, isso é algo que o incomoda. Demorou muito tempo, e muitas sessões de terapia, para ele conseguir se olhar no espelho”.

Apesar dos avanços significativos, o pai conta que a única barreira do filho era justamente ficar sem camisa em público. Juntos eles decidiram enfrentar essa situação e foram para a praia.

Mesmo com alguns olhares direcionados às cicatrizes, o pai conta que o filho se saiu muito bem na situação como um todo, até que a mulher desconhecida se aproximou dos dois.

Ela pediu ao jovem que colocasse uma camisa

Em seu relato o pai conta que uma mulher aleatória se aproximou de seu filho e, “com uma voz doce e fingida”, perguntou se ele se importaria em colocar a camisa novamente. Ela afirmou que as cicatrizes do jovem eram “visíveis demais para serem ignoradas e acabaram assustando algumas crianças”.

Surpreendendo o pai, o jovem disse para a mulher que as crianças não precisam ficar olhando suas cicatrizes e que “podem muito bem olhar para outro lugar”. Diante da resposta, ela ficou irritada e tentou pedir a intervenção do pai do rapaz.

“Eu disse a mesma coisa a ela, se as crianças estão espantadas com isso então é sinal de que é uma boa hora para descobrirem que as pessoas são diferentes e isso não é motivo para ter medo”, afirma o homem.

Ainda assim, a mulher continuou insistindo em sua solicitação, o que fez com que o pai do adolescente se exaltasse: “Disse a ela que por conta de pessoas como ela é difícil para ele se sentir confortável no próprio corpo, a mandei se calar e sair da nossa frente, afinal o que ela estava fazendo ali se estava tão incomodada?”.

“Isso nunca aconteceu antes. Sei que crianças podem se impressionar de forma fácil, mas a forma como ela agiu me fez entrar no ‘modo pai protetor’ sabendo por tudo pelo que meu filho passou”, finalizou o homem.

Para os usuários do Reddit ele estava completamente em seu direito e agiu de forma correta: “Ela pediu ‘educadamente’ e seu filho recusou educadamente”.

“Essa mulher deveria se envergonhar de sua postura e você deve se orgulhar de seu filho que lidou com tudo isso de forma impecável”, afirmou outro usuário.