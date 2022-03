Mulher não deixa a sogra dormir em sua suíte e compra briga com o marido

Uma mulher comprou uma grande briga com seu marido depois de se recusar a ceder a cama do casal para sua sogra passar a noite.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher procurou o Reddit para desabafar depois de ficar extremamente irritada com a atitude de sua sogra, e de seu marido.

De forma anônima, ela explicou que ela e o marido, casados a nove meses, moram em uma cidade diferente de seus pais. Os dois foram surpreendidos em uma sexta-feira quando a mãe do homem apareceu de surpresa no começo da noite.

Apesar de ficar feliz pela visita, ela achou extremamente impróprio o pedido da sogra: dormir na cama do casal. Além de pedir a suíte dos dois, ela também afirmou que iria trancar a porta, por não se sentir a vontade para dormir sem fazer isso.

“Achei bizarro, e de forma educada eu recusei e dei a ela outras opções. Temos um quarto de hóspedes, sofá, colchão de ar e tudo mais... No entanto ela virou e me disse que essas opções eram para mim”, conta.

Ela ficou firme em sua decisão

Se por um lado ela queria que a sogra, uma hóspede, ficasse no quarto de hóspedes, seu marido concordou com as exigências de sua mãe e iniciou uma discussão com a esposa”.

“Durante a discussão, eu expliquei que não me sentia confortável em ficar fora do meu quarto, longe das minhas coisas. Ela então se voltou para meu marido dizendo para ele fazer algo em relação a isso e cobrando dele uma atitude”, conta a mulher.

“Ela achou que eu a estava expulsando e começou a chorar, o que deixou meu marido chateado”.

Depois da discussão, a sogra da mulher foi para um hotel e em pouco tempo o homem começou a acusar sua esposa de desrespeitar sua mãe uma vez que ela “era uma hóspede na casa deles”. Ele decidiu acompanhar a mãe e passar a noite em um hotel.

“No dia seguinte ele voltou e me repreendeu falando que eu agi de forma abominável e repugnante. Agora ele me acusa de estar tentando afastá-lo de sua família!”, desabafou a mulher.

Diante da situação, os usuários do Reddit foram rápidos em defendê-la. “Se ela era uma hóspede, que ficasse no quarto de hóspedes! Simples! Eles existem para isso”.

“Garota, eu me divorciaria o quanto antes, esse tipo de relacionamento está fadado ao fracasso”, escreveu outro usuário.