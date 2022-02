Pai desliga a internet da cidade para evitar que os filhos usem as redes sociais

Um pai desesperado para que os filhos parassem de utilizar a internet até a madrugada poderá ser preso após, acidentalmente, desconectar a cidade inteira. Ele teria utilizado um bloqueador de sinal, aparelho proibido na França, para evitar que os filhos ficassem conectados nas redes sociais até tarde da noite.

Conforme a notícia publicada pelo The New York Post, o caso aconteceu na cidade de Messanges, região litorânea da França.

Após acidentalmente desconectar a cidade inteira da internet, o homem está correndo um sério risco de ser preso. Isso tudo porque ele utilizou um bloqueador de sinal, ato que é proibido pela lei francesa.

Representação (Pixabay)

Como consequência, ele poderá passar até seis meses na prisão, além de precisar pagar uma multa extremamente alta.

A atitude desesperada do pai foi uma ultima tentativa de evitar que seus filhos não utilizassem a internet entre a meia-noite e as três horas da manhã, período em que costumam ficar conectados nas redes sociais.

No entanto, o alcance do dispositivo era maior do que o esperado e acabou interrompendo o sinal de internet não somente na cidade de Messanges, mas também em diversas cidades vizinhas.

Ele desligou a internet da cidade

Em determinando momento, moradores da cidade identificaram um padrão na queda da internet e iniciaram uma investigação que foi encaminhada à Agência Nacional de Frequências do governo.

Uma vez notificada, a autoridade utilizou um dispositivo específico para detectar a localização do bloqueador de sinal.

Além de bloquear o acesso de seus filhos à internet, o homem acidentalmente bloqueou o acesso de sua cidade e de cidades próximas, o que pode ser comum ao utilizar este tipo de aparelho.

Com as investigações, o homem agora está respondendo a um processo na justiça e poderá pegar até seis meses de prisão além de uma multa que pode chegar a 30 mil euros.