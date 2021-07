Vídeo: Erupção causa bola de fogo no mar do Azerbaijão

Explosão causada pela erupção de um vulcão de lama, próximo a plataforma de petróleo no Mar Cáspio, assustou autoridades e moradores da região costeira do Azerbaijão no último domingo, 04 de julho. A erupção aconteceu por volta das 21:30 horas causando uma grande bola de fogo que pôde ser vista da costa.

Forte explosão perto de plataforma de petróleo no Mar Cáspio. Explosão pode ter sido causado por um vulcão de lama, segundo agências pic.twitter.com/k2lZ15jVOx — URGENTE (@fatourgente) July 4, 2021

Conforme publicado pelo portal infobae, inicialmente foi noticiado que a explosão aconteceu em uma plataforma de petróleo. Pouco tempo depois a Companhia de Petróleo Estatal da República do Azerbaijão (SOCAR) negou o fato. Em declaração realizada à imprensa, Gurban Yetirmishli, diretor do serviço sismológico do país, confirmou se tratar da erupção de um vulcão de lama: “Somente um vulcão pode causar uma explosão como esta, uma vez que não ocorreram acidentes. Existem muitos vulcões de lama no Mar Cáspio, um deles entrou em erupção”.

Apesar das imagens impactantes e das proporções da explosão, não foram registradas vítimas ou danos causados às plataformas e instalações industriais. Ibrahim Ahmadov, vice-diretor de Relações Públicas da SOCAR, afirmou que as operações e instalações da empresa não foram impactadas.

O que é um vulcão de lama

Vulcões de lama são estruturas em formato de cone que atuam como depósito de argila e possuem escape de metano, vapor de água e outros gases. Também conhecidas como domo de lama, elas são parte de um fenômeno imprevisível e perigoso.

Especialistas já identificaram mais de 1000 vulcões deste tipo ao redor do mundo, tanto na terra quanto sob a água. Sendo a maioria deles na região do Mar Cáspio, onde ocorreu a explosão neste último final de semana. Estima-se que a região conte com aproximadamente 300 vulcões deste tipo.

Cientistas calculam que o tempo para formação e erupção de vulcões de lama são de aproximadamente 100 anos. Já o processo de erupção dura de 20 a 30 segundos, podendo produzir chamas de até 15 metros de altura.