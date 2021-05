FOTOS: Após sumiço misterioso, cachorrinho é resgatado em esgoto

Caso aconteceu no Texas e o caso viralizou nas redes sociais.

Um cachorrinho de três meses foi resgatado no esgoto da cidade de Seguin, no estado do Texas, nos Estados Unidos. A tutora do animal, Christina Rivera disse que levou o cachorrinho, de nome Fudgeball, para fazer suas necessidades fora de sua casa quando o cão desapareceu inesperadamente.

Sem raça definida e sendo uma mistura entre Chihuahua e terrier, o cachorrinho de três meses caiu em uma pequena fresta lateral no quintal da casa de sua dona, essa fresta estava descoberta e ia diretamente para o esgoto da cidade.











Leia mais notícias como esta:



Os funcionários municipais do departamento de Serviços de Animais Seguin foram chamados imediatamente e contaram com a ajuda do pessoal de Água e Esgoto da cidade de Seguin. Eles tiveram que usar uma câmera para guiar o cãozinho até uma área do esgoto com uma abertura maior, onde um deles desceu no esgoto e resgatou o cachorrinho.

Depois dessa aventura, a dona do animal disse que ele não tinha se ferido. Nas redes sociais da prefeitura de Seguin, os usuários parabenizaram os profissionais. Um internauta comentou: “Pobre cachorrinho. Estou tão feliz que eles puderam tirá-lo com segurança”. Outro disse: “Bom trabalho!”.