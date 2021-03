Que perigo! Homem invade jaula de elefante com filha de 2 anos e por pouco não é atingido; veja

Um caso ocorrido recentemente no zoológico de San Diego, nos Estados Unidos, foi divulgado nas redes e chama atenção para uma iniciativa que em nenhuma hipótese deve ser reproduzida.

Aos que estão se questionando sobre o que aconteceu, um homem, que posteriormente foi identificado como José Manuel Navarrete, invadiu a jaula de um elefante, com a filha pequena, de 2 anos, na tentativa de tirar uma foto.

Como se pode acompanhar na gravação, pouco tempo após invadir a zona do animal e se preparar para a foto, o indivíduo é surpreendido pelo elefante que segue de maneira constante em sua direção.

Por sorte, como se pode ver no vídeo, o homem conseguiu escapar sem ferimentos graves, mesmo deixando a menina cair em determinado ponto da gravação.

De acordo com informações compartilhadas, logo após deixar a jaula, o homem foi detido e a polícia fixou uma fiança no valor de $100 mil dólares, o equivalente a R$ 549 mil, por ter colocado a menor em situação de risco.

Sobre a criança, após a detenção do pai, de 25 anos, foi colocada sob custódia da mãe.

É importante recordar que quando se visita o recinto de um zoológico, é necessário respeitar os limites de proteção que separam os visitantes dos animais.

Ficou curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Twitter.

Dad trespassed into African Elephant Shaba's habitat at the San Diego Zoo Friday afternoon. Dad was arrested. @10News pic.twitter.com/6nAyjzKm0Y

— Cassie Carlisle (@ReporterCassie) March 21, 2021