Dono da Novalgina processa sex shop por gel erótico com nome semelhante

O laboratório farmacêutico Sanofi, proprietária da marca de remédio para dor Novalgina, entrou com uma ação contra um sex-shop que faz um trocadilho com o nome do remédio para divulgar um gel erótico, na cidade de Bom Despacho, em Minas Gerais, de acordo com noticiado pelo Estado de Minas.

A ação começou quando o sex shop começou a vender o gel de massagem corporal chamado “Navagina”, cuja embalagem usa as mesmas cores e tipologia para se assemelhar ao remédio vendido em qualquer farmácia do país.

A Sanofi alegou que o sex shop usa um "infame jogo de palavras para se referir ao órgão genital feminino" e frases de baixo calão na embalagem, tentando causar uma "ilícita associação na mente dos consumidores e evidencia a intenção de alavancar as vendas do seu produto erótico às custas do prestígio conquistado pela marca".

A empresa se refere ao termo "dipiróca solta" escrita na embalagem, uma alusão ao nome "dipirona sódica", usando na embalagem do medicamento para indicar sua composição química.

O laboratório pede R$ 150 mil de indenização por danos morais.